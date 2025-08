Gutierrez e il Napoli, sono ore decisive

Il Napoli ricomincerà oggi la corsa sul mercato rallentata un attimo esclusivamente per scelta: tra la partenza da Dimaro e l'arrivo a Castel di Sangro, infatti, sono andate in scena una serie di riflessioni necessarie a decidere il modo migliore di piazzare gli ultimi colpi della campagna nei punti giusti. Il ds Manna ha già chiuso sei acquisti, per altro in meno di un mese e mezzo, ma ora restano da definire due e forse anche tre questioni cruciali che riguardano sia gli ingressi sia le uscite. Il nome di Giacomo Raspadori, nella fattispecie, è diventato all'improvviso il centro di gravità delle strategie: l'Atletico Madrid lo ha inserito in una mini lista di obiettivi insieme con Enzo Millot dello Stoccarda (e inizialmente anche Nico Gonzalez) e contemporaneamente ha dialogato con il suo agente, ma nelle ultime ore la candidatura del francese s'è rafforzata, tanto che non ha neanche giocato l'amichevole contro il Tolosa. Il Napoli, nel frattempo, ha fatto il prezzo: Jack vale 30 milioni di euro. Se arriverà un'offerta ufficiale si ragionerà con Conte e con il giocatore. Ieri al Patini, nel frattempo, è partito dall'inizio contro il Brest. Da mezzala sinistra.