Napoli-Juve, si tratta per Miretti: Manna ha in pugno anche Gutierrez

Miguel Gutierrez continua a riempire le giornate del Napoli. L'esterno sinistro del Girona, il prossimo avversario atteso sabato a Castel di Sangro per una mera fatalità da estate di mercato e preparazione, è stato anche ieri al centro di una serie di colloqui e discussioni varie che dalla scorsa settimana stanno animando il carnet. Il rafforzamento della banda sinistra, con un esterno che sia in grado di incidere a tutta fascia e di migliorare entrambe le fasi, è diventata una priorità ma ha anche aperto una serie di riflessioni relativa all'opportunità di un doppio colpo: in tandem con un uomo più offensivo. In quest'ottica il profilo di Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City e motivato a raggiungere il suo amico De Bruyne, è ancora in auge nonostante la corte del Tottenham. Resistono anche Federico Chiesa e Jadon Sancho, più lontani da Liverpool e United. Il bis, però, in questa fase appare legato all'eventuale uscita di Giacomo Raspadori, ieri catapultato nuovamente al centro dei radar degli operatori di Spagna: dopo che il centrocampista francese dello Stoccarda Enzo Millot ha comunicato a sorpresa la scelta di accettare la proposta dell'Al-Ahli, la candidatura di Jack è tornata in auge per l'Atletico Madrid. Il suo agente dialoga con i Colchoneros da un po', ma bisogna avvicinarsi al valore riconosciuto dal Napoli al suo attaccante: 30 milioni di euro.