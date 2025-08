L’offerta dell’Atletico Madrid al Napoli per Raspadori. Gutierrez più vicino

L' Atletico Madrid ha attivato l'affare Giacomo Raspadori con il Napoli, recapitando un'offerta ufficiale. Un altro capitolo della frenetica estate di mercato dei campioni d'Italia è stato inaugurato con una trattativa che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla parte finale della ricostruzione: se alla fine dovesse arrivare l'intesa con i Colchoneros , considerando che il dialogo tra Raspa e gli spagnoli è pressoché blindato dal lavoro già più datato del suo agente, allora si aprirebbe un altro fronte . Un altro acquisto, oltre a quelli già messi in preventivo: un profilo simile a quello di Ndoye, un giocatore capace di garantire equilibrio e insieme anche qualità in fase offensiva. Si vedrà. Anche perché, al momento, c'è ancora distanza tra la domanda del Napoli e la proposta dell'Atletico. Ma qualcosa si muove. E soprattutto il flusso non si ferma ancora in Spagna, in Catalogna: caldissimo l'asse con il Girona per Miguel Gutierrez. E tanto per non farsi mancare nulla, in questa fase piena di riflessioni che coinvolgono gli esterni a ogni latitudine, s'è riaccesa anche qualche luce sul fronte Juanlu Sanchez: lo vuole anche il Wolverhampton, sì, ma il terzino destro del Siviglia insiste ad aspettare il Napoli. Il suo destino, però, è legato irrimediabilmente alla situazione di Alessandro Zanoli.

Napoli, lo sprint in entrata

D'obbligo una premessa: il Napoli deve fare i conti con le liste, con gli incastri in campionato e in Champions, e in questa fase i posti a disposizione sono un paio. Ecco perché tutto è strettamente legato all'evoluzione della trattativa per Raspadori e alla decisione finale sul destino di Zanoli. Il grande candidato a occupare la prima delle caselle è Gutierrez, 24 anni e un problema fisico che però non ostacola l'accelerazione degli ultimi giorni: un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio. La riabilitazione è già partita, tutto è sotto controllo e i tempi di recupero piuttosto stretti: dovrebbe essere pronto a giocare dopo la sosta di settembre. Napoli e Girona hanno raggiunto l'accordo di base sui 18 milioni di euro e limano; con l'agente di Gutierrez, Manuel Garcia Quilon, si lavora sul binario parallelo con tutto l'ottimismo possibile. Trattativa molto avanzata. Anzi, allo sprint. L'altro posto? Candidato bis: Fabio Miretti, 21 anni, è una mezzala che Manna conosce perfettamente e che piace per qualità e duttilità. Il ds tratta con la Juve, si punta a chiudere intorno ai 15 milioni ma c'è ancora un po' di distanza.

Simeone ai saluti

Per il resto, l'avventura del Cholito Simeone è giunta al tramonto: l'attaccante argentino acquistato nell'estate 2022, due scudetti negli ultimi due anni solari, andrà al Torino. L'idea è che possa lasciare il ritiro di Castel di Sangro già oggi. Sì, è probabile. Napoli e Toro hanno ormai raggiunto l'accordo: operazione complessiva da 7 milioni più uno di bonus estremamente facili da raggiungere, per un totale di 8 complessivi. Dopo la cessione di Cajuste all'Ipswich, Manna ha realizzato un'uscita che garantirà altro ossigeno per la fase finale del mercato.