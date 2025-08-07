Il doblete del Napoli: sprint per Juanlu e Gutierrez

Napoli, Zanoli vuole il Bologna

Doblete. Il Napoli accelera sulle fasce, a destra e a sinistra, non si ferma eper dotare la squadra di nuova energia e soluzioni. Con ordine. Tre nomi, tre capitoli:. Tutti terzini di professione, due di destra e un sinistro. E tutti al centro di trattative che in qualche modo sono vicine alle rispettive conclusioni. Quelle dei, tra l'altro, sono strettamente connesse, intersecate dalla necessità di liberare uno per acquisire l'altro.

Con ordine: Zanoli, 24 anni, preme per andare al Bologna e il Bologna preme per portarlo al Dall'Ara; di conseguenza, l'affare s'è ravvivato, anche se c'è ancora un po' di distanza tra la domanda e l'offerta, intorno ai 4,5 milioni di euro. Ritoccando un po' verso l'alto, il lieto fine sarà scritto facilmente. Gli indizi, comunque, sono tutti orientati alla chiusura: parallelamente, infatti, il Napoli ha riaperto con il Siviglia il dialogo per Juanlu Sanchez, terzino destro della Roja Under 21 con un chiodo fisso simile a quello del collega italiano ma con direzione opposta: lui vuole tingere d'azzurro la sua vita. Vuole i campioni d'Italia e lo ha spiegato chiaramente ieri ai suoi dirigenti nel corso di un incontro andato in scena al Sanchez Pizjuan.