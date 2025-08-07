Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il doblete del Napoli: sprint per Juanlu e Gutierrez

Più vicini i terzini spagnoli di Siviglia e Girona, mentre per il centrocampo continua il dialogo con la Juve per Miretti: tutti i dettagli
Fabio Mandarini
INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Doblete. Il Napoli accelera sulle fasce, a destra e a sinistra, non si ferma e prova a completare il doppio colpo spagnolo per dotare la squadra di nuova energia e soluzioni. Con ordine. Tre nomi, tre capitoli: due in entrata, Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez; uno in uscita, Alessandro Zanoli. Tutti terzini di professione, due di destra e un sinistro. E tutti al centro di trattative che in qualche modo sono vicine alle rispettive conclusioni. Quelle dei signori della banda destra, tra l'altro, sono strettamente connesse, intersecate dalla necessità di liberare uno per acquisire l'altro.

Napoli, Zanoli vuole il Bologna

Con ordine: Zanoli, 24 anni, preme per andare al Bologna e il Bologna preme per portarlo al Dall'Ara; di conseguenza, l'affare s'è ravvivato, anche se c'è ancora un po' di distanza tra la domanda e l'offerta, intorno ai 4,5 milioni di euro. Ritoccando un po' verso l'alto, il lieto fine sarà scritto facilmente. Gli indizi, comunque, sono tutti orientati alla chiusura: parallelamente, infatti, il Napoli ha riaperto con il Siviglia il dialogo per Juanlu Sanchez, terzino destro della Roja Under 21 con un chiodo fisso simile a quello del collega italiano ma con direzione opposta: lui vuole tingere d'azzurro la sua vita. Vuole i campioni d'Italia e lo ha spiegato chiaramente ieri ai suoi dirigenti nel corso di un incontro andato in scena al Sanchez Pizjuan.

 

 

La trattativa con il Siviglia per Juanlu

Il Siviglia, infatti, ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton sulla base di 17 milioni più bonus che ha riscontrato piena soddisfazione, ma il fatto è che Juanlu di trasferirsi in Inghilterra non vuole saperne fino a quando sarà accesa la fiamma del Napoli. E così Manna ha dribblato un po', ha provato a limare sulla valutazione iniziale, e alla fine s'è quasi spinto fino al pareggio. O meglio: tutto sommato i 17 milioni di base sono stati raggiunti ma gli andalusi fino a qualche giorno fa chiedevano anche il 10% sulla futura rivendita nonché un milione di indennizzo. Un punto che ha complicato anche ieri i contatti tra le parti. Contatti continui, per la precisione, tanto che ora è davvero la fase dello sprint: Juanlu è in pugno. Candidato fortissimo al ruolo di vice Di Lorenzo. La chiusura dipende dal Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli azzurri hanno in pugno anche Gutierrez del Girona

Una storia simile sta andando in scena anche sulla fascia sinistra, in Catalogna, la terra del Girona e di Gutierrez, 24 anni e il sinistro da sprigionare in corsa a tutta fascia. Le sue caratteristiche sono state ritenute assai funzionali alle esigenze della squadra, soprattutto dopo il tramonto dell'affare Ndoye, il grande obiettivo della campagna sfumato per scelta del giocatore: ha voluto la Premier, ha optato per il Nottingham Forest e per un ingaggio da 5 milioni a stagione nonostante l'ottima offerta del Napoli. È il passato, ormai. Mentre il presente è questo mancino reduce da un intervento alla caviglia destra che gli impedirà di giocare fino alla prima sosta di settembre: poco da recuperare, ancora. E qualcosa da sistemare con il suo club, tra l'altro in arrivo sabato a Castel di Sangro per la seconda amichevole del mini ciclo internazionale estivo. Accordo sulla base di 18 milioni di euro, ma a quanto pare anche il Girona punta ad aggiungere l'indennizzo.

Per il centrocampo c'è Miretti della Juve nel mirino

In mediana, continua il dialogo con la Juventus per Fabio Miretti, 21 anni, mezzala duttile e di qualità che tra l'altro soddisfa parametri specifici divenuti fondamentali per la costruzione delle liste: italiano e under. Piace da sempre a Manna, sin dai tempi della Juve Next Gen.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

