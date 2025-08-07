Mercato Napoli: Raspadori in attesa e Chiesa sul gong

Fede, 27 anni e una stagione tormentata dai problemi fisici e dalle scelte di Slot , è all’alba del secondo capitolo ad Anfield, con il Liverpool: la sua posizione non è ancora chiarissima, nel senso che permane l’idea fondata che possa trasferirsi altrove, ma per il momento non ci sono stati grandi sviluppi. Il mercato è molto attento all’evoluzione della sua situazione: perché d’accordo il recente passato, ma Chiesa è pur sempre una freccia da inforcare e scoccare al momento giusto ; con i modi giusti e magari anche con l’allenatore giusto. Ad assisterlo in veste di agente è Fali Ramadani , l’uomo che recitava da intermediario dell’operazione Darwin Nuñez; poi sfumata per la scelta di puntare su Lorenzo Lucca.

I contatti con Grealish, che piace anche all'Everton

Parallelamente, sono tante le società che stanno acquisendo informazioni su altro identikit suggestivo, un calciatore di 29 anni che insieme con Kevin De Bruyne, in quella straordinaria era di Citizens pigliatutto, ha contribuito alla stesura dell’epopea del Manchester City di Pep: Jack Grealish. Il Napoli lo ha valutato e il ds Manna ha acceso contatti con il suo entourage e con il giocatore inglese, e tra l’altro nei giorni in cui la squadra si trovava a Dimaro per la fase iniziale della preparazione estiva, Jack si trasferì in Costiera Amalfitana per un po’ di vacanza e un po’ di allenamenti individuali prima di rientrare a Manchester. In attesa: l’idea di raggiungere Kdb al Napoli - in prestito - lo stuzzicava e lo stuzzica moltissimo, altroché. Le riflessioni che i campioni d’Italia hanno inaugurato in generale sulle ultime mosse e nello specifico sulla funzionalità del suo eventuale arrivo, però, hanno ravvivato la concorrenza. Cioè gli altri club in lizza: l’Everton, ad esempio, ha presentato un’offerta di prestito secco per Jack.