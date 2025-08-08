Mercato Napoli: Gutierrez è vicinissimo, Juanlu ora è un giallo 

Ancora un po’ di pazienza e potrebbe essere la destra più la sinistra. La par condicio dei terzini regna nel Napoli: entrambi spagnoli, uno da un lato e uno dall’altro dello scacchiere che Antonio Conte sta continuando a sistemare in campo in vista della prossima stagione. Ormai vicina. È vicinissimo Miguel Gutierrez, 24 anni, l’alfiere di fascia sinistra che per un’incredibile casualità arriverà dal Girona, ovvero l’avversario che domani i campioni d’Italia sfideranno al Patini di Castel di Sangro nella quinta amichevole dell’estate. La trattativa procede speditissima, dopo l’accelerata andata in scena nel fine settimana, ma ora è davvero la fase finale: quella dello scambio dei documenti, della definizione degli ultimissimi dettagli, dei placet a tutti gli accordi di contorno a quello sostanziale. Per la cronaca: l’affare Gutierrez è sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Si è arenata, invece, la trattativa con il Siviglia per Juanlu: il Napoli offre 17 milioni, mentre il Siviglia insiste al rialzo dopo aver ricevuto due offerte da 20 milioni firmate Wolverhampton e Nottingham Forest. Tra l’altro, gli andalusi hanno sempre chiesto sia l’indennizzo sia il 10% sulla futura rivendita.
Juanlu vuole il Napoli
A fare la differenza in entrambi i casi, comunque, è la volontà dei giocatori: hanno voluto da sempre il Napoli, con forza, cominciando concretamente ad aiutare il club prima ancora che la squadra in campo. Emblematica la storia relativa a Juanlu: ha rifiutato sia i Wolves sia il Nottingham, entrambi pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta proveniente dal Nervion: nada, non se ne parla, nella sua testa ci sono soltanto gli azzurri di Conte e l’idea ferma e decisa di rispettare l’intesa raggiunta con il ds Manna, prima ancora del suo viaggio di inizio giugno a Siviglia. Dall’epoca sono trascorsi un bel po’ di giorni, diciamo anche due mesi, ma l’esterno destro della Roja Under 21 non ha mai cambiato rotta e orizzonti. Se la tenacia sarà la stessa anche in campionato, in Champions e nelle coppe allora il calciatore scelto per comporre la coppia di fascia insieme con Di Lorenzo sarà il miglior vice possibile del capitano. Il braccio di ferro è in atto.
Opzione Real Madrid
Anche Gutierrez, prodotto prestigioso della cantera del Real Madrid, ha atteso il Napoli per un po’ e ormai è quasi giunto al traguardo. Tra l’altro, dall’operazione il Real guadagnerà la metà dell’importo - intorno ai 9 milioni -, avendo conservato il cinquanta percento sulla futura rivendita. E non solo: entro il 30 giugno scorso avrebbe potuto esercitare la recompra versando 8 milioni di euro; opzione confermata anche per il 2026 (9 milioni) e il 2027 (10 milioni). Il tutto, ovviamente, se fosse rimasto al Girona: operazione in stile Rafa Marin con il Napoli. Alla fine il Real guadagnerà subito dalla cessione del giocatore proprio l’importo che avrebbe speso tra due anni, eventualmente, ove mai avesse deciso di riportarlo a Madrid.
Le cessioni
Sul fronte della uscite, il Bologna aumenta la pressione per Alessandro Zanoli: l’intesa per il terzino italiano è ormai quasi definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni. Ufficiali le cessioni di Simeone al Toro e Cajuste all’Ipswich Town.
Ancora un po’ di pazienza e potrebbe essere la destra più la sinistra. La par condicio dei terzini regna nel Napoli: entrambi spagnoli, uno da un lato e uno dall’altro dello scacchiere che Antonio Conte sta continuando a sistemare in campo in vista della prossima stagione. Ormai vicina. È vicinissimo Miguel Gutierrez, 24 anni, l’alfiere di fascia sinistra che per un’incredibile casualità arriverà dal Girona, ovvero l’avversario che domani i campioni d’Italia sfideranno al Patini di Castel di Sangro nella quinta amichevole dell’estate. La trattativa procede speditissima, dopo l’accelerata andata in scena nel fine settimana, ma ora è davvero la fase finale: quella dello scambio dei documenti, della definizione degli ultimissimi dettagli, dei placet a tutti gli accordi di contorno a quello sostanziale. Per la cronaca: l’affare Gutierrez è sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Si è arenata, invece, la trattativa con il Siviglia per Juanlu: il Napoli offre 17 milioni, mentre il Siviglia insiste al rialzo dopo aver ricevuto due offerte da 20 milioni firmate Wolverhampton e Nottingham Forest. Tra l’altro, gli andalusi hanno sempre chiesto sia l’indennizzo sia il 10% sulla futura rivendita.
Juanlu vuole il Napoli
A fare la differenza in entrambi i casi, comunque, è la volontà dei giocatori: hanno voluto da sempre il Napoli, con forza, cominciando concretamente ad aiutare il club prima ancora che la squadra in campo. Emblematica la storia relativa a Juanlu: ha rifiutato sia i Wolves sia il Nottingham, entrambi pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta proveniente dal Nervion: nada, non se ne parla, nella sua testa ci sono soltanto gli azzurri di Conte e l’idea ferma e decisa di rispettare l’intesa raggiunta con il ds Manna, prima ancora del suo viaggio di inizio giugno a Siviglia. Dall’epoca sono trascorsi un bel po’ di giorni, diciamo anche due mesi, ma l’esterno destro della Roja Under 21 non ha mai cambiato rotta e orizzonti. Se la tenacia sarà la stessa anche in campionato, in Champions e nelle coppe allora il calciatore scelto per comporre la coppia di fascia insieme con Di Lorenzo sarà il miglior vice possibile del capitano. Il braccio di ferro è in atto.