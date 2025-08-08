Mercato Napoli: Gutierrez è vicinissimo, Juanlu ora è un giallo 

Ancora un po’ di pazienza e potrebbe essere la destra più la sinistra . La par condicio dei terzini regna nel Napoli: entrambi spagnoli, uno da un lato e uno dall’altro dello scacchiere che Antonio Conte sta continuando a sistemare in campo in vista della prossima stagione. Ormai vicina. È vicinissimo Miguel Gutierrez, 24 anni, l’alfiere di fascia sinistra che per un’incredibile casualità arriverà dal Girona , ovvero l’avversario che domani i campioni d’Italia sfideranno al Patini di Castel di Sangro nella quinta amichevole dell’estate. La trattativa procede speditissima , dopo l’accelerata andata in scena nel fine settimana, ma ora è davvero la fase finale: quella dello scambio dei documenti, della definizione degli ultimissimi dettagli, dei placet a tutti gli accordi di contorno a quello sostanziale. Per la cronaca: l’affare Gutierrez è sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Si è arenata, invece, la trattativa con il Siviglia per Juanlu: il Napoli offre 17 milioni, mentre il Siviglia insiste al rialzo dopo aver ricevuto due offerte da 20 milioni firmate Wolverhampton e Nottingham Forest. Tra l’altro, gli andalusi hanno sempre chiesto sia l’indennizzo sia il 10% sulla futura rivendita.

Juanlu vuole il Napoli

A fare la differenza in entrambi i casi, comunque, è la volontà dei giocatori: hanno voluto da sempre il Napoli, con forza, cominciando concretamente ad aiutare il club prima ancora che la squadra in campo. Emblematica la storia relativa a Juanlu: ha rifiutato sia i Wolves sia il Nottingham, entrambi pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta proveniente dal Nervion: nada, non se ne parla, nella sua testa ci sono soltanto gli azzurri di Conte e l’idea ferma e decisa di rispettare l’intesa raggiunta con il ds Manna, prima ancora del suo viaggio di inizio giugno a Siviglia. Dall’epoca sono trascorsi un bel po’ di giorni, diciamo anche due mesi, ma l’esterno destro della Roja Under 21 non ha mai cambiato rotta e orizzonti. Se la tenacia sarà la stessa anche in campionato, in Champions e nelle coppe allora il calciatore scelto per comporre la coppia di fascia insieme con Di Lorenzo sarà il miglior vice possibile del capitano. Il braccio di ferro è in atto.