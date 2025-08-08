Il presidente dell'Atletico Madrid su Raspadori: "Al momento nessuna trattativa, in futuro non so"

“Raspadori? Quello che posso dire al momento è che sul tavolo non c’è alcuna trattativa con il Napoli. Se ci sarà in futuro non posso saperlo ma, oggi, non abbiamo trattative aperte per il calciatore del Napoli ". Così Enrique Cerezo Torres , presidente dell' Atletico Madrid , a Napoli Network. Dunque, nessun negoziato in corso per l'attaccante degli azzurri, ma resta aperta la porta per una possibile trattativa.

Il presidente dell'Atletico Madrid su Raspadori: "Non entro nel merito delle questioni tecniche"

Enrique Cerezo Torres ha, inoltre, aggiunto: "Non posso dirvi se ci sia gradimento o meno per un motivo davvero molto semplice: non entro nel merito delle questioni tecniche”. Raspadori resta in attesa nel mercato del Napoli, che non è ancora finito e sembra destinato a riservare novità da qui alla chiusura della finestra estiva.