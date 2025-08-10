Mercato Napoli, Juanlu è una telenovela. A centrocampo torna l’idea Musah

Rebus mediana: ritorno di fiamma per Musah

Fino a qualche giorno fa, infatti, l'identikit portava dritto a Fabio Miretti, 21 anni, mezzala polivalente che la Juve valuta una ventina di milioni. Il ds Manna ha allacciato i contatti con il suo ex club, disegnando una traiettoria diretta a limare le cifre dell'operazione fino a 14-15 milioni. Poi, però, il dialogo si è raffreddato all'improvviso. E parallelamente alla riapertura di una storia di inizio estate, nata e sfumata alla velocità della luce: quella con Yunus Musah, 22 anni, centrocampista statunitense del Milan che in apertura di campagna acquisti è stato vicinissimo a integrare la rosa dei campioni d'Italia. Sarebbe stato un affare da 25 milioni; poi il Napoli si ritirò. Negli ultimi giorni, però, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l'idea è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l'inserimento del Nottingham Forest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l'aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni.