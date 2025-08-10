Mercato Napoli, Juanlu è una telenovela. A centrocampo torna l’idea Musah

Juanlu è una soap: convocato dal Siviglia
Nel frattempo, il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. La stampa spagnola ha definito così la trattativa tra i due club: "el culebrón", la soap opera. Un titolo che non è poi così lontano dalla verità, considerando i tira e molla che vanno avanti da giugno con una serie di offerte, rifiuti, si-no-forse, distanza e riavvicinamenti. Le ultime notizie venute fuori venerdì raccontavano di un'intesa per l'acquisto del ventunenne terzino della Roja Under 21 attraverso un investimento da 17 milioni e di un nodo commissioni da sciogliere. La linea azzurra è che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a insistere sulle proprie posizioni: 20 milioni. E dopo aver anche provato a inserire l'indennizzo e un 10% di sulla futura rivendita. Per la cronaca: Juanlu è stato convocato per l'amichevole di oggi contro il Tolosa. Un segnale chiaro: nulla di già chiuso.
Raspadori ai saluti: visite mediche con l'Atletico
Per completare tutte le questioni spagnole, domani andranno in scena a Madrid le visite di Giacomo Raspadori con l'Atletico. Dopo la cessione di Jack, 22 milioni più 3 di bonus e un milione di indennizzo, s'è riaperta anche la caccia al centrocampista. Con nuova altalena in atto.
Rebus mediana: ritorno di fiamma per Musah
Fino a qualche giorno fa, infatti, l'identikit portava dritto a Fabio Miretti, 21 anni, mezzala polivalente che la Juve valuta una ventina di milioni. Il ds Manna ha allacciato i contatti con il suo ex club, disegnando una traiettoria diretta a limare le cifre dell'operazione fino a 14-15 milioni. Poi, però, il dialogo si è raffreddato all'improvviso. E parallelamente alla riapertura di una storia di inizio estate, nata e sfumata alla velocità della luce: quella con Yunus Musah, 22 anni, centrocampista statunitense del Milan che in apertura di campagna acquisti è stato vicinissimo a integrare la rosa dei campioni d'Italia. Sarebbe stato un affare da 25 milioni; poi il Napoli si ritirò. Negli ultimi giorni, però, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l'idea è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l'inserimento del Nottingham Forest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l'aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni.
Un jolly per l'attacco: Chiesa o Grealish
Strategia chiara. In attesa di valutare l'affondo su un giocatore più offensivo, un jolly, magari in prestito: Federico Chiesa e Jack Grealish, 27 e 29 anni, sono in uscita dal Liverpool e dal City. E sono profili suggestivi.
