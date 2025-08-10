Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mercato Napoli, Juanlu è una telenovela. A centrocampo torna l’idea Musah

Il Siviglia convoca il suo terzino per l'amichevole con il Tolosa. Stallo con la Juve per Miretti, si rivalutano il mediano del Milan e Florentino Luis
Fabio Mandarini
 
Castel di Sangro - La dominazione spagnola delle fasce non si ferma. Miguel Gutierrez, ieri assente in occasione del derby di mercato Napoli-Girona, è in attesa di conoscere il programma relativo alle visite mediche, in preparazione a Roma probabilmente già domani: l'affare è chiuso, definito sulla base di 18 milioni più uno di bonus, e al di là della situazione francamente singolare avrebbe comunque saltato l'amichevole per infortunio (è reduce da un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio e fino a ieri era ancora a Girona alle prese con la rieducazione che dovrebbe riconsegnarlo al calcio dopo la prima sosta di campionato a settembre).

 

 

 

Juanlu è una soap: convocato dal Siviglia

Nel frattempo, il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. La stampa spagnola ha definito così la trattativa tra i due club: "el culebrón", la soap opera. Un titolo che non è poi così lontano dalla verità, considerando i tira e molla che vanno avanti da giugno con una serie di offerte, rifiuti, si-no-forse, distanza e riavvicinamenti. Le ultime notizie venute fuori venerdì raccontavano di un'intesa per l'acquisto del ventunenne terzino della Roja Under 21 attraverso un investimento da 17 milioni e di un nodo commissioni da sciogliere. La linea azzurra è che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a insistere sulle proprie posizioni: 20 milioni. E dopo aver anche provato a inserire l'indennizzo e un 10% di sulla futura rivendita. Per la cronaca: Juanlu è stato convocato per l'amichevole di oggi contro il Tolosa. Un segnale chiaro: nulla di già chiuso.

Raspadori ai saluti: visite mediche con l'Atletico

Per completare tutte le questioni spagnole, domani andranno in scena a Madrid le visite di Giacomo Raspadori con l'Atletico. Dopo la cessione di Jack, 22 milioni più 3 di bonus e un milione di indennizzo, s'è riaperta anche la caccia al centrocampista. Con nuova altalena in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Rebus mediana: ritorno di fiamma per Musah

Fino a qualche giorno fa, infatti, l'identikit portava dritto a Fabio Miretti, 21 anni, mezzala polivalente che la Juve valuta una ventina di milioni. Il ds Manna ha allacciato i contatti con il suo ex club, disegnando una traiettoria diretta a limare le cifre dell'operazione fino a 14-15 milioni. Poi, però, il dialogo si è raffreddato all'improvviso. E parallelamente alla riapertura di una storia di inizio estate, nata e sfumata alla velocità della luce: quella con Yunus Musah, 22 anni, centrocampista statunitense del Milan che in apertura di campagna acquisti è stato vicinissimo a integrare la rosa dei campioni d'Italia. Sarebbe stato un affare da 25 milioni; poi il Napoli si ritirò. Negli ultimi giorni, però, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l'idea è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l'inserimento del Nottingham Forest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l'aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni.

Un jolly per l'attacco: Chiesa o Grealish

Strategia chiara. In attesa di valutare l'affondo su un giocatore più offensivo, un jolly, magari in prestito: Federico Chiesa e Jack Grealish, 27 e 29 anni, sono in uscita dal Liverpool e dal City. E sono profili suggestivi.

©riproduzione riservata

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli
 
Castel di Sangro - La dominazione spagnola delle fasce non si ferma. Miguel Gutierrez, ieri assente in occasione del derby di mercato Napoli-Girona, è in attesa di conoscere il programma relativo alle visite mediche, in preparazione a Roma probabilmente già domani: l'affare è chiuso, definito sulla base di 18 milioni più uno di bonus, e al di là della situazione francamente singolare avrebbe comunque saltato l'amichevole per infortunio (è reduce da un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio e fino a ieri era ancora a Girona alle prese con la rieducazione che dovrebbe riconsegnarlo al calcio dopo la prima sosta di campionato a settembre).

 

 

 

Juanlu è una soap: convocato dal Siviglia

Nel frattempo, il Napoli continua a tessere la tela infinita con il Siviglia che secondo i piani dovrebbe portare al bis in salsa iberica: Juanlu Sanchez, certo. La stampa spagnola ha definito così la trattativa tra i due club: "el culebrón", la soap opera. Un titolo che non è poi così lontano dalla verità, considerando i tira e molla che vanno avanti da giugno con una serie di offerte, rifiuti, si-no-forse, distanza e riavvicinamenti. Le ultime notizie venute fuori venerdì raccontavano di un'intesa per l'acquisto del ventunenne terzino della Roja Under 21 attraverso un investimento da 17 milioni e di un nodo commissioni da sciogliere. La linea azzurra è che non arriveranno più rilanci, nonostante il Siviglia continui a insistere sulle proprie posizioni: 20 milioni. E dopo aver anche provato a inserire l'indennizzo e un 10% di sulla futura rivendita. Per la cronaca: Juanlu è stato convocato per l'amichevole di oggi contro il Tolosa. Un segnale chiaro: nulla di già chiuso.

Raspadori ai saluti: visite mediche con l'Atletico

Per completare tutte le questioni spagnole, domani andranno in scena a Madrid le visite di Giacomo Raspadori con l'Atletico. Dopo la cessione di Jack, 22 milioni più 3 di bonus e un milione di indennizzo, s'è riaperta anche la caccia al centrocampista. Con nuova altalena in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

Il Napoli batte il Girona 3-2Napoli, Politano stregato da De Bruyne
1
Mercato Napoli, Juanlu è una telenovela. A centrocampo torna l’idea Musah
2
Rebus mediana: ritorno di fiamma per Musah