Napoli, Gutierrez si sblocca. C’è un piano per Elmas

Si sblocca l'arrivo di Miguel Gutierrez. L'acquisto dell'esterno sinistro dal Girona, definito nei contorni già la scorsa settimana sulla base di 18 milioni più uno di bonus, è ormai pronto per essere completato anche nei dettagli: ovvero nella definizione degli aspetti tecnici che hanno rallentato l'operazione negli ultimi giorni, bloccando il giocatore spagnolo con la valigia già chiusa e le visite mediche in programmazione per lunedì. Poi sfumate. Fatto sta che ieri la storia s'è ravvivata e ciò significa che presto Gutierrez, 24 anni e in ripresa da un intervento alla caviglia destra, arriverà in Italia e svolgerà tutti i test a Roma. Ma non prima del rientro del gruppo a Castel Volturno: domani calerà il sipario sul ritiro . Parallelamente, però, ci sono altre storie da raccontare. Con una novità: riaccesi i contatti per l'ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar.

Napoli, vecchia fiamma Sudakov

Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo: la prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c'è anche il Benfica: e fa sul serio. Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l'esperienza internazionale maturata a Donetsk nell'ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell'affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica. A centrocampo restano ancora vive le piste che portano a Yunus Musah del Milan, 22 anni, e a Fabio Miretti della Juve, 21 anni: identikit differenti per caratteristiche rispetto a Sudakov. Una varietà che suggerisce il senso delle ampie valutazioni in corso.

Pista per l'ex Elmas

Da quando la squadra è sbarcata a Castel di Sangro, e dunque da quasi due settimane, il club sta riflettendo senza sosta sul completamento della rosa. Valutazioni che tra l'altro non possono prescindere dalle liste, sia per il campionato sia per l'Europa: il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l'altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d'attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà - potrebbe - rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l'ultima richiesta spedita al Torino, l'altra società che lo ha trattato finora. Per la cronaca: Elmas tornerebbe molto, molto volentieri a Napoli. E lo avrebbe fatto anche a gennaio: all'epoca, però, non c'erano caselle per tesserare un extracomunitario.

Resiste Juanlu

Per finire continua il momento di impasse sul fronte Juanlu Sanchez, 21 anni, il terzino destro che il Siviglia continua a valutare 20 milioni. Tra l'altro, gli andalusi trattano con il Leverkusen la cessione di Badé: 30 milioni, ossigeno puro per le casse e un ostacolo in più sulla strada di Juanlu. Il Napoli non si muove dall'offerta di 17: i club si sono dati ancora 48 ore. Bloccata la cessione di Zanoli al Bologna. Anche l'Udinese s'è rifatta viva.