Napoli, per Elmas manca la formula: muro Lipsia. E Juanlu spera

A volte ritornano e il nome di Eljif Elmas non è solo una suggestione di mezza estate. Per il Napoli potrebbe davvero essere lui, uno degli uomini simbolo dello scudetto del 2023, il rinforzo giusto per offrire a Conte un’alternativa valida a centrocampo ma anche sulla trequarti e sugli esterni , un jolly capace di ricoprire più ruoli come la sua lunga esperienza azzurra aveva raccontato. Elmas è un nome caldo, certo non l’unico in un ventaglio di scelte e ipotesi che abbraccia vari ruoli per completare l’organico a disposizione di Conte.

Napoli, le trattative per riavere Elmas

Elmas, quattro gol al Torino da gennaio e ora tornato al Lipsia, non ha neppure bisogno di riflettere sull’ipotesi Napoli. Sui social ha ancora la foto con la coppa dello scudetto e sarebbe felicissimo di tornare al Maradona. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia ha già detto no al Torino per la stessa formula. A dicembre 2023 lo ha pagato 24 milioni e vuole cederlo a titolo definito. Almeno ad oggi è questa la condizione perché non vorrebbe ritrovarsi, il prossimo anno, a dover riflettere ancora sul suo futuro. Intanto a riflettere ora è il Napoli che ha registrato il sì del giocatore, la richiesta del Lispia e adesso valuta se e quando eventualmente affondare il colpo. Anche perché, oltre ai soliti Musah e Miretti per il centrocampo (ieri nell’amichevole contro la Next Gen il giocatore di Tudor è uscito per un problema fisico), nelle valutazioni di questi giorni è tornato in auge anche il nome di Giorgi Sudakov dello Shakhtar che ieri sui social ha ricordato il papà appena scomparso all’età di 50 anni. L’ucraino, anni 22, piace da tempo al Napoli. La prima offerta risale al gennaio 2024, ora su di lui c’è anche il Benfica che si muove da tempo. Talento cristallino, grande qualità sulla trequarti, visione di gioco, assist e gol per Sudakov. Un altro nome nell’elenco del ds Manna. Presto sarà tempo di scelte anche in base alle necessità tattiche. Le idee sono diverse e c’è ancora tempo prima di una decisione.

I nomi per la difesa: spunta anche Badé

Per la difesa, dopo la chiusura dell’affare Gutierrez col Girona per 18 milioni più 1 di bonus (visite mediche all’inizio della prossima settimana), sono giorni decisivi anche per risolvere il rebus Juanlu Sanchez. Il ds del Siviglia, Antonio Cordon, ha annunciato in conferenza stampa «sorprese per le trattative che sono in piedi e che sono vere» e tra queste c’è anche quella per l’esterno destro. «Il Siviglia continua ad essere un club in cui molti club europei continuano a guardare. Ci sono cose che si verificano giorno per giorno che sicuramente finiranno per chiudersi». Oltre a Juanlu, il riferimento è anche a Badé che può andare al Leverkusen per 30 milioni. Una cessione quanto prima sarà fondamentale per dare respiro alle casse del club e per accogliere i nuovi acquisti. Il Napoli resta fermo all’ultima offerta di 17 milioni (il Siviglia ne chiede 20) e vorrebbe che, in un senso o nell’altro, il sipario sull’affare calasse nelle prossime ore e comunque non oltre questa settimana. In stand-by il futuro di Zanoli, destinato al Bologna ma per cui anche l’Udinese non si arrende. Prima, però, bisognerà risolversi la questione Juanlu.