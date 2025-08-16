Napoli, casting continuo sul mercato: Diouf è l'idea nuova per il centrocampo

Il Napoli saluta Castel di Sangro con Milinkovic-Savic in più, Raspadori e Simeone in meno, e il dubbio sulle condizioni di Lukaku. Doveva essere una fase di valutazioni dopo la serie di colpi messi in fila prima e durante il ritiro a Dimaro e così è stato: colloqui, contatti, call e soprattutto riflessioni. Qualcosa è cambiato dopo l’adios di Jack in direzione Atletico, ma l’evento decisivo dell’intero periodo è stato l’accordo di Ndoye con il Nottingham Forest: è stato lo snodo che ha poi orientato le nuove strategie di mercato.
Napoli, confronto tra De Laurentiis e Conte a Ischia
Ora, tra l’altro, è subentrata inevitabilmente un po’ d’ansia innescata dall’infortunio di Rom: l’esito degli esami e i tempi di recupero potrebbero anche stuzzicare l’idea di un nuovo innesto in attacco. Di questo e di molto altro parleranno nei prossimi giorni De Laurentiis e Conte: presidente e allenatore, infatti, trascorreranno i giorni di pausa insieme a Ischia con le famiglie, come ormai abitudine consolidata.
I nomi per il centrocampo: in lizza anche Elmas e Diouf
Contemporaneamente, è sempre in lizza un vecchio amico di nome Elif Elmas, 25 anni (26 il 24 settembre). È lui, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, l’obiettivo primario. Poi, in attesa che si sblocchi con il Siviglia la storia infinita di Juanlu Sanchez, una trattativa che in Andalusia ormai definiscono “culebron” , soap opera, riparte la caccia a un centrocampista. Al fianco dei soliti identikit, il club ha cominciato a valutare attentamente il francese Andy Diouf del Lens, 22 anni. Un under, e dunque utile anche per le liste. Ma è un capitolo da aggiungere al librone.
La lista dei giocatori che il Napoli sta seguendo in mediana è molto lunga: nell’ultimo periodo c’è finito ancora Giorgi Sudakov, ventiduenne talento ucraino dello Shakhtar che però ha caratteristiche più offensive che fisiche, cioè quelle che al momento sembrano più congeniali alle esigenze. Tra l'altro, ha un’offerta importante del Benfica: insomma, situazione che gradualmente va sfumando. E così, dicevamo, il primo dei nuovi nomi da tenere in considerazione: Diouf, francese di origini senegalesi, contratto con il Lens fino al 2028 e un futuro da decifrare. Nel senso che in questo momento non sono ancora stati accesi i contatti tra i club. È un’idea così come l’inglese Carney Chukwuemeka, 21 anni, in uscita dal Chelsea ma anche nel mirino della Juve. E soprattutto sono entrambi under: ottimi per l e liste.
Per Musah la concorrenza del Nottingham Forest, Miretti bloccato
Poi, i soliti: innanzitutto Yunus Musah, profilo forte, profilo che piace da tempo perché in possesso di tutte le caratteristiche ricercate. I problemi relativi a questo americano finito anche nei radar del solito Nottingham, tra l’altro pronto a offrire 30 milioni, sono l’età - 22 anni, non è un under - e la valutazione: ritenuta eccessiva dal Napoli. Ma il giocatore preferirebbe la destinazione Serie A. Fabio Miretti, 21 anni, nel frattempo è stato bloccato dalla Juve. E si è anche infortunato in amichevole: lesione muscolare.
Tutto fermo sul fronte Juanlu, Gutierrez aspetta le visite mediche
Tutto fermo sul fronte Juanlu, dicevamo: il Siviglia valuta 20 milioni il suo terzino destro, il Napoli invece 17 e sta. Fermo, non si muove, non rilancia. Miguel Gutierrez, l’esterno sinistro in arrivo dal Girona, è in attesa di conoscere il piano delle visite mediche. In agenda all’inizio della prossima settimana.
