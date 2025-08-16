Napoli, casting continuo sul mercato: Diouf è l'idea nuova per il centrocampo

I nomi per il centrocampo: in lizza anche Elmas e Diouf

Contemporaneamente, è sempre in lizza un vecchio amico di nome Elif Elmas, 25 anni (26 il 24 settembre). È lui, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, l’obiettivo primario. Poi, in attesa che si sblocchi con il Siviglia la storia infinita di Juanlu Sanchez, una trattativa che in Andalusia ormai definiscono “culebron” , soap opera, riparte la caccia a un centrocampista. Al fianco dei soliti identikit, il club ha cominciato a valutare attentamente il francese Andy Diouf del Lens, 22 anni. Un under, e dunque utile anche per le liste. Ma è un capitolo da aggiungere al librone.

La lista dei giocatori che il Napoli sta seguendo in mediana è molto lunga: nell’ultimo periodo c’è finito ancora Giorgi Sudakov, ventiduenne talento ucraino dello Shakhtar che però ha caratteristiche più offensive che fisiche, cioè quelle che al momento sembrano più congeniali alle esigenze. Tra l'altro, ha un’offerta importante del Benfica: insomma, situazione che gradualmente va sfumando. E così, dicevamo, il primo dei nuovi nomi da tenere in considerazione: Diouf, francese di origini senegalesi, contratto con il Lens fino al 2028 e un futuro da decifrare. Nel senso che in questo momento non sono ancora stati accesi i contatti tra i club. È un’idea così come l’inglese Carney Chukwuemeka, 21 anni, in uscita dal Chelsea ma anche nel mirino della Juve. E soprattutto sono entrambi under: ottimi per l e liste.