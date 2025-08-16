Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, indizio di mercato dalla Francia: Diouf titolare con il Lens

Il 22enne centrocampista, obiettivo del ds azzurro Manna, parte dal 1' nel match d'esordio di Ligue 1 tra i rosso-oro e il Lione
LENS (FRANCIA) - Non è un segreto che Andy Diouf, centrocampista 22enne in forza al Lens, sia un obiettivo concreto per il centrocampo del Napoli di Antonio Conte. Nelle ultime ore, infatti, i campioni d'Italia hanno iniziato a valutare con estrema attenzione il classe 2003 per rinforzare la mediana. L'ex giocatore del Basilea è utile anche per le liste.

Napoli, Diouf titolare con il Lens: indizio di mercato?

Un obiettivo che però potrebbe rimanere tale: il tecnico dei 'Sang et Or', Pierre Sage, ha infatti schierato lo stesso Diouf nel centrocampo titolare del Lens che, alle 17, sfiderà il Lione al 'Bollaert-Delelis' nella prima giornata di Ligue 1. Il centrocampista, le cui principali caratteristiche sono corsa, resistenza, pressing e tackle, ha un contratto con il Lens fino al 30 giugno 2028. Vedremo se il ds azzurro Manna affonderà il colpo nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

