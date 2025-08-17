Il Napoli accelera sul mercato: offerta per Diouf, attesa per Juanlu

NAPOLI - Da domani il mercato del Napoli vivrà un'altra fase calda, decisiva, a due settimane dal gong e con l'avvicinarsi dell'esordio in campionato previsto sabato sul campo del Sassuolo. La novità delle ultime ore è il pressing convinto per Andy Diouf del Lens, centrocampista francese classe 2003 che essendo Under non occuperebbe posti nella lista della Serie A. Il Napoli lo ha individuato come perfetto rinforzo della mediana e ha già avviato i contatti con l'entourage e con il club francese con cui nel 2023 intraprese una lunga trattativa per il difensore Danso che si concluse con il nulla di fatto sancito da provocazioni social. Ma quella era un'altra storia, altre cifre, altre volontà.
Napoli, la trattativa con il Lens per Diouf
Oggi da parte del Lens c'è apertura all'addio del 22enne che ieri è partito titolare all'esordio in Ligue 1 contro il Lione. Novanta minuti per Diouf che è centrale nel progetto tecnico di Sage, ma è pur sempre in vetrina e può partire con la giusta offerta. Il Napoli ha pronta una proposta da una ventina di milioni, con il giocatore c'è già una bozza d'intesa fino al 2030. La trattativa entrerà presto nel vivo. Diouf, gigante della mediana, piede mancino e grande fisicità, è un centrocampista completo, ha strappi palla al piede, resistenza, spiccata generosità, copertura difensiva. Ha collezionato 66 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno. Nazionale Under 21, è al Lens dal 2023 dopo aver conquistato, pochi mesi prima con il Basilea, il titolo di miglior giovane in Conference League con 3 gol di cui uno al Franchi contro la Fiorentina. Nello stesso anno è stato anche finalista nei 25 migliori giovani Under 21 per il premio Golden Boy.
Gutierrez atteso nelle prossime ore
Domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha raggiunto da giorni l'accordo con il Girona: affare da 18 milioni più un altro di bonus. Conte aspetta l'esterno spagnolo che sarà pronto non prima di settembre per una precedente operazione alla caviglia destra che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.
Cauto ottimismo per Juanlu
Le fasce parleranno anche spagnolo, almeno è questa l'intenzione del club: se a sinistra per Gutierrez è tutto fatto, a destra si attende ancora il via libero definitivo del Siviglia per Juanlu Sanchez che è stato convocato da Almeyda per la sfida di oggi contro l'Athletic Bilbao per la prima di Liga. Juanlu, che a Ferragosto ha compiuto 22 anni, in questi giorni si è allenato regolarmente in gruppo in attesa di novità. La sua posizione è chiara: o Napoli o resterà al Siviglia. Ha escluso ogni altra destinazione, soprattutto quelle inglesi, e intende rispettare l'accordo con il club azzurro fino al 2030. Ovviamente se tra le parti arriverà l'intesa. Il Napoli non andrà oltre la proposta ultima di 17 milioni. Si discute sulla percentuale di futura rivendita. La chiusura è vicina. Cauto ottimismo per una trattativa lunga vicina alla conclusione. Il suo eventuale arrivo libererebbe Zanoli, conteso da Bologna e Udinese.
Il mercato del Napoli aperto anche in attacco
Aspettando novità dagli esami di Lukaku, l'idea del club resta quella di regalarsi anche un altro elemento offensivo. Con quali caratteristiche, si vedrà. Giorgi Sudakov (22) dello Shakhtar resta un'idea, così come Eljif Elmas (25) che al momento ha messo in stand-by ogni altra proposta (compresa quella del Torino) perché sogna il ritorno a Napoli. Di sicuro lascerà il Lipsia che al momento non apre al prestito. Ieri, intanto, non è stato neppure convocato per la sfida in Coppa di Germania contro l'SV Sandhausen. Il club riflette, tiene aperte varie opzioni e non esclude nomi a sorpresa o ritorni di fiamma. Cheddira, intanto, saluta e va all'Udinese.
NAPOLI - Da domani il mercato del Napoli vivrà un'altra fase calda, decisiva, a due settimane dal gong e con l'avvicinarsi dell'esordio in campionato previsto sabato sul campo del Sassuolo. La novità delle ultime ore è il pressing convinto per Andy Diouf del Lens, centrocampista francese classe 2003 che essendo Under non occuperebbe posti nella lista della Serie A. Il Napoli lo ha individuato come perfetto rinforzo della mediana e ha già avviato i contatti con l'entourage e con il club francese con cui nel 2023 intraprese una lunga trattativa per il difensore Danso che si concluse con il nulla di fatto sancito da provocazioni social. Ma quella era un'altra storia, altre cifre, altre volontà.
Napoli, la trattativa con il Lens per Diouf
Oggi da parte del Lens c'è apertura all'addio del 22enne che ieri è partito titolare all'esordio in Ligue 1 contro il Lione. Novanta minuti per Diouf che è centrale nel progetto tecnico di Sage, ma è pur sempre in vetrina e può partire con la giusta offerta. Il Napoli ha pronta una proposta da una ventina di milioni, con il giocatore c'è già una bozza d'intesa fino al 2030. La trattativa entrerà presto nel vivo. Diouf, gigante della mediana, piede mancino e grande fisicità, è un centrocampista completo, ha strappi palla al piede, resistenza, spiccata generosità, copertura difensiva. Ha collezionato 66 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno. Nazionale Under 21, è al Lens dal 2023 dopo aver conquistato, pochi mesi prima con il Basilea, il titolo di miglior giovane in Conference League con 3 gol di cui uno al Franchi contro la Fiorentina. Nello stesso anno è stato anche finalista nei 25 migliori giovani Under 21 per il premio Golden Boy.
Gutierrez atteso nelle prossime ore
Domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha raggiunto da giorni l'accordo con il Girona: affare da 18 milioni più un altro di bonus. Conte aspetta l'esterno spagnolo che sarà pronto non prima di settembre per una precedente operazione alla caviglia destra che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.