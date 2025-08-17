Il Napoli accelera sul mercato: offerta per Diouf, attesa per Juanlu

NAPOLI - Da domani il mercato del Napoli vivrà un'altra fase calda, decisiva, a due settimane dal gong e con l'avvicinarsi dell'esordio in campionato previsto sabato sul campo del Sassuolo. La novità delle ultime ore è il pressing convinto per Andy Diouf del Lens , centrocampista francese classe 2003 che essendo Under non occuperebbe posti nella lista della Serie A. Il Napoli lo ha individuato come perfetto rinforzo della mediana e ha già avviato i contatti con l'entourage e con il club francese con cui nel 2023 intraprese una lunga trattativa per il difensore Danso che si concluse con il nulla di fatto sancito da provocazioni social . Ma quella era un'altra storia, altre cifre, altre volontà.

Napoli, la trattativa con il Lens per Diouf

Oggi da parte del Lens c'è apertura all'addio del 22enne che ieri è partito titolare all'esordio in Ligue 1 contro il Lione. Novanta minuti per Diouf che è centrale nel progetto tecnico di Sage, ma è pur sempre in vetrina e può partire con la giusta offerta. Il Napoli ha pronta una proposta da una ventina di milioni, con il giocatore c'è già una bozza d'intesa fino al 2030. La trattativa entrerà presto nel vivo. Diouf, gigante della mediana, piede mancino e grande fisicità, è un centrocampista completo, ha strappi palla al piede, resistenza, spiccata generosità, copertura difensiva. Ha collezionato 66 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno. Nazionale Under 21, è al Lens dal 2023 dopo aver conquistato, pochi mesi prima con il Basilea, il titolo di miglior giovane in Conference League con 3 gol di cui uno al Franchi contro la Fiorentina. Nello stesso anno è stato anche finalista nei 25 migliori giovani Under 21 per il premio Golden Boy.

Gutierrez atteso nelle prossime ore

Domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha raggiunto da giorni l'accordo con il Girona: affare da 18 milioni più un altro di bonus. Conte aspetta l'esterno spagnolo che sarà pronto non prima di settembre per una precedente operazione alla caviglia destra che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.