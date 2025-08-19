Hojlund, il Napoli piomba sul danese e sfida il Milan: il piano per sostituire Lukaku

Sfida Conte-Allegri per Hojlund

Uno dei nomi individuati è Rasmus Hojlund (22). Danese, potenza fisica e margini enormi, in Italia con l’Atalanta aveva fatto benissimo, in Inghilterra molto meno con il Manchester United. Una pista già sondata in passato, che torna prepotentemente d’attualità ora che il Napoli si è inserito su un obiettivo che il Milan stava trattando in solitaria da un paio di settimane, dopo che l’Inter aveva deciso di tirarsi indietro. Hojlund, per caratteristiche, è anche il profilo che più si avvicina al resto dei centravanti già in rosa: forza, velocità, capacità di attaccare la profondità, caratteristiche che non costringerebbero Conte a stravolgere l’impianto tattico provato a Dimaro, Castel di Sangro e ora pure a Castel Volturno. Il danese, di fatto, è un esubero dello United. Ruben Amorim non l’ha neppure convocato per la prima di Premier contro l’Arsenal, e già nell’amichevole con la Fiorentina era rimasto per 90 minuti in panchina. Segnali chiari, inequivocabili. Il Milan ci aveva lavorato, come confermato domenica dal ds Tare prima della partita di Coppa Italia con il Bari: colloqui con l’entourage, disponibilità del calciatore ad ascoltare, seppur senza un ok definitivo. Hojlund avrebbe preferito restare a Manchester, per provare a giocarsi le sue chance, ma i Red Devils lo hanno praticamente messo alla porta e hanno già aperto alla cessione in prestito oneroso, 5-6 milioni subito e diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40. È questa la base della trattativa, proposta anche al Napoli che, bussando alla porta degli inglesi, si è di fatto inserito nella corsa al centravanti.