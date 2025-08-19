Dal Brasile: "Ortiz piace al Napoli, osservatori inviati per Internacional-Flamengo"

Sirene dall'Italia per Léo Ortiz , difensore del Flamengo che sarebbe finito nel mirino dell'area scouting del Napoli . Dal Brasile , infatti, rivelano il viaggio di alcuni osservatori del club azzurro direzione Porto Alegre . Allo stadio "Beira-Rio", andrà in scena il confronto tra i padroni di casa dell'Internacional e il Flamengo di Ortiz, in occasione degli ottavi di finale della Coppa Libertadores.

Dal Brasile: Napoli interessato a Léo Ortiz, osservatori inviati per Internacional-Flamengo

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il Napoli è uno dei tanti club in corsa per Léo Ortiz, centrale difensivo classe '96 di proprietà del Flamengo. Nella giornata di domani, stando all'indiscrezione rilanciata dal portale brasiliano, rappresentanti della società partenopea visioneranno dal vivo il giocatore nativo di Porto Alegre, ma in possesso di passaporto italiano. Ortiz è un profilo che piace ad Antonio Conte, ma non risultano al momento mosse ufficiali da parte del ds Manna. Ad oggi, il Flamengo ritiene il calciatore incedibile, salvo offerte irrinunciabili. Una prima proposta da 15 milioni di euro, arrivata dai tedeschi del Lipsia, è stata immediatamente rispedita al mittente, complice un contratto che lega Ortiz ai rossoneri fino al 31 dicembre 2028. Il Napoli, dal canto suo, vanta attualmente in rosa un totale di cinque difensori centrali e non ha fretta. Possibile che si tratti di un interessamento in ottica futura.