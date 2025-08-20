Hojlund, c'è anche il Napoli: De Laurentiis ha un'arma in più del Milan

NAPOLI - Si prova il sorpasso, in fretta, con un’accelerata che ha un contorno chiaro, quello della Champions. Quest'anno il Napoli la gioca, il Milan no. E allora questa può essere la carta vincente per convincere Rasmus Hojlund (22) a preferire la maglia azzurra a quella rossonera, una volta compreso che con il Manchester United troverà pochissimo spazio dopo l’arrivo di Sesko. Il danese può partire in prestito con diritto di riscatto. Il Milan s’è mosso prima con contatti avviati da settimane, ma il Napoli ha quest’arma in più, chiamata Europa, che fa gola a chiunque. Al di là del progetto Conte, è sottinteso. La base di partenza è sempre la stessa, tra i 5-6 milioni per il prestito e tra i 35 e i 40 per il riscatto. Ma è una corsa a tre, perché c’è pure il Fulham. Dopo il ko di Lukaku, Conte e il ds Manna hanno accelerato i contatti per regalare al Napoli una punta che possa reggere il peso dell’attacco almeno fino al rientro del belga.
Le alternative per l'attacco
Parallelamente, il Napoli ha sondato il terreno per un altro attaccante che piaceva al Milan: Tolu Arokodare, 24 anni, gigante nigeriano di 197 centimetri esploso lo scorso anno in Belgio con la maglia del Genk. Un attaccante imponente fisicamente e con numeri importanti: è stato il capocannoniere del campionato con 17 gol nell’ultima stagione, qualità che lo hanno portato anche alla convocazione in nazionale. Il Genk lo valuta 20-25 milioni. Il Napoli ha già preso contatti con l’entourage, consapevole che potrebbe essere un colpo futuribile ma anche immediatamente utile. Per Dusan Vlahovic (25), invece, la Juve non fa sconti, nonostante non lo consideri intoccabile: servono almeno 35 milioni, senza contare l’ingaggio monstre da 12 milioni che il serbo percepisce a Torino. E poi c’è la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di muoversi. Una pista, dunque, destinata a spegnersi sul nascere. Scartata anche la soluzione Nicolas Jackson (24) del Chelsea, desideroso di restare in Premier. Stesso discorso per Aleksandar Mitrovic (30), che ha fatto capire di non voler lasciare l’Arabia Saudita. Sfuma anche il montenegrino del Lecce Nikola Krstovic (25), che andrà all’Atalanta.
Napoli, soluzioni per il centrocampo
Intanto, il mercato del centrocampo si muove. Il Lens è vicino a chiudere per Sangaré dal Rapid Vienna, individuato come sostituto di Andy Diouf (22). Quest’ultimo è seguito da tempo dal Napoli, che lo considera una delle pedine ideali per rafforzare la mediana. Il francese ha la valigia pronta, ma i costi non sono bassi: non meno di 20 milioni, cifra più o meno già messa sul tavolo dagli azzurri. Una trattativa che resta aperta, come quella per Juanlu Sanchez (22) del Siviglia. Non c’è ancora l’accordo con gli andalusi, ma può arrivare negli ultimi giorni di mercato.
Capitolo chiuso, invece, per Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo è stato ufficializzato ieri con il post del presidente De Laurentiis su X: "Benvenuto Miguel". Dopo le visite mediche di lunedì a Villa Stuart, l’ex Girona ha firmato il contratto e scelto la maglia numero 3. "Non ho mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo" le prime parole da azzurro del classe 2001. Stando a quanto dicono in Brasile, il Napoli seguirebbe insieme a un’altra manciata di squadre europee il brasiliano Leo Ortiz (29), centrale del Flamengo e nel giro della Seleçao di Ancelotti. La priorità, però, resta sempre la stessa: trovare l’erede temporaneo di Lukaku.
NAPOLI - Si prova il sorpasso, in fretta, con un’accelerata che ha un contorno chiaro, quello della Champions. Quest'anno il Napoli la gioca, il Milan no. E allora questa può essere la carta vincente per convincere Rasmus Hojlund (22) a preferire la maglia azzurra a quella rossonera, una volta compreso che con il Manchester United troverà pochissimo spazio dopo l’arrivo di Sesko. Il danese può partire in prestito con diritto di riscatto. Il Milan s’è mosso prima con contatti avviati da settimane, ma il Napoli ha quest’arma in più, chiamata Europa, che fa gola a chiunque. Al di là del progetto Conte, è sottinteso. La base di partenza è sempre la stessa, tra i 5-6 milioni per il prestito e tra i 35 e i 40 per il riscatto. Ma è una corsa a tre, perché c’è pure il Fulham. Dopo il ko di Lukaku, Conte e il ds Manna hanno accelerato i contatti per regalare al Napoli una punta che possa reggere il peso dell’attacco almeno fino al rientro del belga.
Le alternative per l'attacco
Parallelamente, il Napoli ha sondato il terreno per un altro attaccante che piaceva al Milan: Tolu Arokodare, 24 anni, gigante nigeriano di 197 centimetri esploso lo scorso anno in Belgio con la maglia del Genk. Un attaccante imponente fisicamente e con numeri importanti: è stato il capocannoniere del campionato con 17 gol nell’ultima stagione, qualità che lo hanno portato anche alla convocazione in nazionale. Il Genk lo valuta 20-25 milioni. Il Napoli ha già preso contatti con l’entourage, consapevole che potrebbe essere un colpo futuribile ma anche immediatamente utile. Per Dusan Vlahovic (25), invece, la Juve non fa sconti, nonostante non lo consideri intoccabile: servono almeno 35 milioni, senza contare l’ingaggio monstre da 12 milioni che il serbo percepisce a Torino. E poi c’è la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di muoversi. Una pista, dunque, destinata a spegnersi sul nascere. Scartata anche la soluzione Nicolas Jackson (24) del Chelsea, desideroso di restare in Premier. Stesso discorso per Aleksandar Mitrovic (30), che ha fatto capire di non voler lasciare l’Arabia Saudita. Sfuma anche il montenegrino del Lecce Nikola Krstovic (25), che andrà all’Atalanta.