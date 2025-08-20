Hojlund, c'è anche il Napoli: De Laurentiis ha un'arma in più del Milan

Napoli, soluzioni per il centrocampo

Intanto, il mercato del centrocampo si muove. Il Lens è vicino a chiudere per Sangaré dal Rapid Vienna, individuato come sostituto di Andy Diouf (22). Quest’ultimo è seguito da tempo dal Napoli, che lo considera una delle pedine ideali per rafforzare la mediana. Il francese ha la valigia pronta, ma i costi non sono bassi: non meno di 20 milioni, cifra più o meno già messa sul tavolo dagli azzurri. Una trattativa che resta aperta, come quella per Juanlu Sanchez (22) del Siviglia. Non c’è ancora l’accordo con gli andalusi, ma può arrivare negli ultimi giorni di mercato.

Capitolo chiuso, invece, per Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo è stato ufficializzato ieri con il post del presidente De Laurentiis su X: "Benvenuto Miguel". Dopo le visite mediche di lunedì a Villa Stuart, l’ex Girona ha firmato il contratto e scelto la maglia numero 3. "Non ho mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo" le prime parole da azzurro del classe 2001. Stando a quanto dicono in Brasile, il Napoli seguirebbe insieme a un’altra manciata di squadre europee il brasiliano Leo Ortiz (29), centrale del Flamengo e nel giro della Seleçao di Ancelotti. La priorità, però, resta sempre la stessa: trovare l’erede temporaneo di Lukaku.