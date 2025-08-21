Napoli, Hojlund il preferito per il dopo Lukaku. Ma anche Dovbyk della Roma è in corsa

Un ’altra punta per completare l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku . Il ds Manna sfoglia la margherita, si sta riducendo la lista che all’inizio non poteva che essere folta, tra giocatori proposti e altri semplicemente sondati. Ora gli obiettivi sono più definiti. Uno su tutti: Rasmus Hojlund, 22 anni, ex enfant prodige dell’ Atalanta passato due anni fa allo United per cifre record. Qualche gol, qualche guizzo, nulla di clamoroso per cui ritenerlo dal suo club oggi incedibile. Il Manchester apre alla cessione: il giocatore intriga, interessa, ha ancora margini di crescita ed è un under, dunque non occuperebbe posti nella lista campionato che al momento non prevede slot liberi se non per i nati dal 2003 in poi.

Napoli, si tratta per Hojlund

Hojlund era da giorni in trattativa col Milan ma ha rifiutato i rossoneri che adesso sono forti su Boniface. Il Napoli si era intromesso a inizio settimana prima sondando il terreno, richiedendo informazioni, poi riflettendo sulle prossime mosse, valutando ogni aspetto, tecnico ed economico. Ora si entra nel vivo col via libera e una strada apparentemente spianata. Contatti fitti ieri, oggi si riparte. L’affare si può fare, certo alle condizioni dello United e del giocatore che è entusiasta all’idea di vestire l’azzurro: prestito oneroso, 5-6 milioni, con diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni, anche se è qui il nodo. Non sulle cifre, ma sulla modalità del trasferimento. Sulla formula. Hojlund vorrebbe l’obbligo di riscatto per avere certezze sul futuro. Ma il Napoli gli ha illustrato il progetto, ha già parlato con l’entourage, ritiene il giocatore non solo un’occasione per tamponare l’emergenza ma anche un prospetto per il futuro, un possibile investimento. Hojlund è il primo obiettivo e il club vuole avanzare, è un profilo che intriga parecchio. All’Atalanta aveva fatto benissimo, allo United 26 gol in due stagioni. Non pochi, neppure troppi. Ma l’età è dalla sua parte e il Napoli ci crede.

Pensieri su Dovbyk della Roma

Hojlund è il preferito, ma il Napoli pensa anche ad Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma. Un centravanti puro autore di 12 gol al suo primo anno di Serie A dopo essere stato capocannoniere della Liga nel Girona nella stagione 2023/24 con 24 reti. Il Napoli sarebbe pronto a proporre alla Roma le stesse condizioni per il danese dello United: prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a cifre da concordare per giugno. Il giocatore darebbe l’ok, bisognerebbe però attendere la risposta del club giallorosso sulla formula. Di sicuro l’ipotesi di un prestito oneroso sarebbe un’ottima base di partenza dato che per la Roma il giocatore è sul mercato e si cercano pretendenti. Dovbyk dunque è in cima all’elenco subito dopo Hojlund ed è un altro giocatore con caratteristiche coerenti con quelle ricercate dal club. Resta in vetrina anche il nome di Tolu Arokodare, 24 anni, esploso lo scorso anno in Belgio con la maglia del Genk che ora lo valuta 20-25 milioni. Un gigante dell’area di rigore. Un altro nigeriano come Osimhen. Non è invece un nome caldo, ad oggi, Andrea Pinamonti del Sassuolo e reduce dal prestito al Genoa, così come Francesco Pio Esposito che l’Inter non lascia partire.