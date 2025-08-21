Napoli, Elmas è pronto a tornare in azzurro. Quasi fatta per Juanlu

Non solo la punta. Il Napoli accelera per Eljif Elmas, scelto come esterno jolly per completare l’attacco aspettando il sostituto di Lukaku . Un’idea che ora diventa offerta ufficiale per convincere il Lipsia a cederlo in tempi rapidi: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11-12 milioni. Una mossa decisa dopo aver già strappato in pochi secondi il sì del giocatore che dopo aver saputo dell’interesse del Napoli aveva messo in stand-by ogni altra proposta. Il Lipsia quando trattava con il Torino spingeva per la cessione a titolo definitivo - e tale richiesta sarebbe ancora attuale - ma ora il tempo stringe, Elmas è ormai fuori dal progetto come visto dalle prime partite ufficiali e il Napoli ha presentato una proposta che potrebbe far vacillare il club tedesco. Contatti vivi ieri, con le due società che anche oggi si confronteranno per trovare quanto prima l’intesa partendo da posizioni diverse ma con la necessità e la voglia di avvicinarsi.

Napoli, Elmas come dodicesimo uomo

Elmas sogna il ritorno a Napoli dopo essere andato via un anno e mezzo fa per poco più di venti milioni. Al Lipsia, però, ha avuto poco spazio. Non è andata come sperava. Da gennaio al Torino in prestito ha segnato quattro gol in Serie A confermandosi giocatore di valore dopo essere stato prezioso nell’anno dello scudetto con Spalletti. Il dodicesimo perfetto che può ricoprire lo stesso ruolo anche ora con ambizioni rinnovate e con Conte in panchina. Nelle idee del club, infatti, Elmas andrebbe a completare il pacchetto degli esterni potendo comunque essere impiegato anche in altri ruoli sulla trequarti e a centrocampo. Sui social intanto non ha mai cambiato la sua foto profilo mentre bacia la coppa scudetto del 2023: una sorta di cerchio che potrebbe chiudersi molto presto. Elmas era arrivato al Napoli giovanissimo nel 2019. In quattro stagioni e mezzo ha segnato in totale 19 gol. Ora, all’età di 25 anni, nel pieno della propria carriera, si sente pronto per tornare a dare il suo contributo. Ha grandi motivazioni e il Napoli lo sa. Lipsia permettendo.

Tutte le mosse di mercato

Il mercato sta entrando nella fase decisiva in tutti gli altri ruoli. Il Napoli vuole colmare quanto prima le caselle mancanti. Da Siviglia si aspetta l’ultimo ok per Juanlu Sanchez. Fumata bianca a un passo. Contatti tra i due club anche nella giornata di ieri e parti sempre più vicine. Il Napoli ha fatto un ultimo sforzo, è arrivato a 18 milioni di base fissa. Si discutono ora i dettagli. Il giocatore ha una valigia virtuale già pronta per raggiungere Conte e i suoi nuovi compagni. Ha scelto Napoli, non ha valutato altre proposte, è stato chiaro col club. L’unica alternativa era quella di restare, ma il Siviglia ha fretta e necessità di fare cassa. Per il centrocampo, invece, Andy Diouf del Lens resta nel mirino, anche perché - come Juanlu - è under e dunque per lui, per loro, c’è subito posto in lista. Il Napoli ha già offerto 20 milioni al Lens, che ne chiede di più. Si tratta. Dopo l’infortunio di Lukaku, le priorità del Napoli sul mercato sono cambiate. Prima la punta. Poi il mercato verrà completato. In uscita Cheddira è promesso sposo dell’Udinese: affare fatto, documenti firmati e trasferimento che si completerà solo quando il Napoli chiuderà per il nuovo centravanti.