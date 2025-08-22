Hojlund apre al Napoli, ma c'è il nodo ingaggio. Dovbyk è l’alternativa

Ogni sforzo e ulteriore dialogo per il primo della lista. Rasmus Hojlund è l'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Il ds Manna parla da giorni con l'entourage, vuole raggiungere il sì definitivo del giocatore. Lo aspetta anche Conte che vuole abbracciare il suo nuovo centravanti che dovrà sostenere con Lucca il peso del reparto offensivo. Hojlund più di tutti, più di Dovbyk che pure piace, perché il Napoli si è fissato un obiettivo, un altro, e vuole raggiungerlo al più presto.
Napoli-Hojlund, il nodo è l'ingaggio
Hojlund ha già aperto al Napoli, che conosce la sua richiesta principale: voleva restare allo United ma se proprio deve partire, come il club gli ha fatto intendere escludendolo dalla prima di Premier e probabilmente anche dalla seconda in programma domenica contro il Fulham, vorrà farlo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto, insomma sentendosi pronto a vivere una nuova esperienza che possa essere garanzia di continuità. Il suo entourage, questo concetto, lo ha ribadito al Napoli. Ma con Hojlund si parla anche di ingaggio. Al Milan aveva chiesto 6,5 milioni a stagione, per questo la pista si era raffreddata: la proposta era stata diversa e il giocatore ha detto no. Anche per il Napoli la cifra è elevata. Ma si tratta. Poi, solo dopo, in caso di accordo totale, col sì del giocatore il Napoli parlerà con lo United. Che è pronto a cederlo.
Napoli-Hojlund, la trattativa con lo United
La base di partenza già c'è: prestito oneroso a 5-6 milioni con diritto di riscatto a 35-40 milioni. Oppure obbligo, come vorrebbe Hojlund. Ecco la distanza che va colmata. Farà un passo verso il giocatore il Napoli, accettando l'obbligo e dunque pianificando un altro investimento per l'anno prossimo - in pratica la stessa formula con cui è arrivato Lucca - o alla fine sarà il giocatore a convincersi, magari provando a meritare sul campo la conferma a suon di gol? Anche perché il Napoli, nei colloqui avuti con gli agenti, ha spiegato a Hojlund che la stima è totale, che da parte del club in lui c'è fiducia massima e per il futuro nulla va escluso. Di sicuro il danese piace molto, interessa davvero, ha le caratteristiche giuste per completare il reparto, è anche under (classe 2003) e non occuperebbe posti nella lista campionato, ha ancora ampi margini di crescita pur avendo già dimostrato tanto, soprattutto nell'annata show di Bergamo, stagione 2022/23.
Napoli, Dovbyk è l'alternativa a Hojlund
Se per Hojlund la strada dovesse diventare troppo ripida, ecco Dovbyk (27) che ha già detto sì al Napoli. Sarebbe felice di giocare al Maradona. La Roma cerca pretendenti, con Gasperini l'ex Girona rischia di giocare poco, così il Napoli ha fiutato la possibile occasione di mercato. Contatti avviati con gli agenti e subito apertura totale al trasferimento. E la Roma? Non si opporrebbe, anzi, ma andrebbe trovato l'accordo sulla formula del trasferimento. Il Napoli proporrebbe sempre un prestito oneroso a 5-6 milioni con diritto di riscatto, ma la Roma in questa fase del mercato, per i paletti della Uefa, per il famoso settlement agreement, ha necessità di vendere, di fare cassa. Dovbyk è uno dei giocatori in vetrina che vorrebbe cedere a titolo definitivo. In lista resiste il profilo di Tolu Arokodare, 24 anni, 23 gol nell'ultima stagione al Genk, costo 20-25 milioni. Sullo sfondo, distante, Andrea Pinamonti, 26, reduce dal prestito al Genoa e domani rivale col Sassuolo. Nicolas Jackson del Chelsea, invece, ha costi elevatissimi.
Ogni sforzo e ulteriore dialogo per il primo della lista. Rasmus Hojlund è l'obiettivo numero uno del Napoli per l'attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Il ds Manna parla da giorni con l'entourage, vuole raggiungere il sì definitivo del giocatore. Lo aspetta anche Conte che vuole abbracciare il suo nuovo centravanti che dovrà sostenere con Lucca il peso del reparto offensivo. Hojlund più di tutti, più di Dovbyk che pure piace, perché il Napoli si è fissato un obiettivo, un altro, e vuole raggiungerlo al più presto.
Napoli-Hojlund, il nodo è l'ingaggio
Hojlund ha già aperto al Napoli, che conosce la sua richiesta principale: voleva restare allo United ma se proprio deve partire, come il club gli ha fatto intendere escludendolo dalla prima di Premier e probabilmente anche dalla seconda in programma domenica contro il Fulham, vorrà farlo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto, insomma sentendosi pronto a vivere una nuova esperienza che possa essere garanzia di continuità. Il suo entourage, questo concetto, lo ha ribadito al Napoli. Ma con Hojlund si parla anche di ingaggio. Al Milan aveva chiesto 6,5 milioni a stagione, per questo la pista si era raffreddata: la proposta era stata diversa e il giocatore ha detto no. Anche per il Napoli la cifra è elevata. Ma si tratta. Poi, solo dopo, in caso di accordo totale, col sì del giocatore il Napoli parlerà con lo United. Che è pronto a cederlo.