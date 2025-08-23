Napoli, rimedio Hojlund: Manna riflette. Dovbyk alla finestra

NAPOLI - All’improvviso Rasmus Hojlund. Che non era neanche lontanamente nei pensieri del Napoli. Ci è finito per cause di forza maggiore, dopo l’infortunio di Lukaku, mentre le idee (e le risorse economiche) erano state destinate ad altre operazioni di mercato. La ricerca della prima punta ha sovvertito le necessità. Oggi la bussola delle priorità indica l’attacco come reparto da rinforzare. Il danese dello United, anni 22, under per le liste campionato, è il primo obiettivo. Il club parla da giorni con l’entourage del giocatore, aspetta l’ok definitivo e l’accordo economico per andare dallo United e concordare i termini del trasferimento. Hojlund aveva detto no al Milan, avrebbe volentieri vissuto un’altra stagione allo United giocandosi le sue carte nonostante l’arrivo di Sesko, ma la società gli ha fatto capire che per lui non c’è più posto. Lo ha ribadito ieri in conferenza anche Amorim alla vigilia della seconda di campionato col Fulham: «Aspettiamo che il mercato sia chiuso e poi tutto sarà chiaro». La punta è stata offerta anche al Bayern, ma in questo momento i dialoghi sono avviati con il Napoli.