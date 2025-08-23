Napoli, rimedio Hojlund: Manna riflette. Dovbyk alla finestra

NAPOLI - All’improvviso Rasmus Hojlund. Che non era neanche lontanamente nei pensieri del Napoli. Ci è finito per cause di forza maggiore, dopo l’infortunio di Lukaku, mentre le idee (e le risorse economiche) erano state destinate ad altre operazioni di mercato. La ricerca della prima punta ha sovvertito le necessità. Oggi la bussola delle priorità indica l’attacco come reparto da rinforzare. Il danese dello United, anni 22, under per le liste campionato, è il primo obiettivo. Il club parla da giorni con l’entourage del giocatore, aspetta l’ok definitivo e l’accordo economico per andare dallo United e concordare i termini del trasferimento. Hojlund aveva detto no al Milan, avrebbe volentieri vissuto un’altra stagione allo United giocandosi le sue carte nonostante l’arrivo di Sesko, ma la società gli ha fatto capire che per lui non c’è più posto. Lo ha ribadito ieri in conferenza anche Amorim alla vigilia della seconda di campionato col Fulham: «Aspettiamo che il mercato sia chiuso e poi tutto sarà chiaro». La punta è stata offerta anche al Bayern, ma in questo momento i dialoghi sono avviati con il Napoli.
Napoli, Hojlund in attesa
Hojlund ha già aperto all’ipotesi di tornare in Serie A, un campionato che conosce bene, dove ha segnato 9 gol appena ventenne due anni fa con la maglia dell’Atalanta. La sua richiesta è quella di essere ceduto. Non vuole correre il rischio, col prestito, di tornare tra un anno a Manchester consapevole di essere fuori dal progetto e costretto a guardarsi di nuovo intorno per un’altra avventura. Il Napoli, questo, lo sa. Ha registrato la sua volontà e riflette. La strada che metterebbe d’accordo tutti è il prestito oneroso, 5-6 milioni, con obbligo di riscatto a 35-40. Un vero e proprio investimento, un altro dopo Lucca. De Laurentiis al momento è fermo alla formula iniziale, prestito sempre oneroso ma con diritto di riscatto. Apertura da Manchester, risposta fredda dal giocatore. C’è tempo per venirsi in contro e cambiare idea. Parti al lavoro. Anche lo United è in attesa. Dovbyk è l’altra opzione valida dai costi differenti. La Roma cerca pretendenti, lui gradisce l’ipotesi Napoli (c’è anche il Villarreal in pressing), ma il suo club ha necessità di far cassa e quindi anche in questo caso andrebbe trovato l’accordo, la formula giusta.
Napoli, oltre la punta
Gli occhi del mercato sono rivolti all’attacco e al ritorno romantico di Elmas, che lascerà il Lipsia: ieri non è stato neppure convocato per la prima di campionato contro il Bayern. Il Napoli propone prestito con diritto di riscatto a 11-12 milioni. C’è ancora una distanza sulle cifre che va colmata. C’è tempo per farlo, il Napoli non ha fretta, anche perché il giocatore sarebbe ben felice di tornare. E Juanlu? Il Napoli non ha smesso di seguirlo, l’accordo col giocatore è sempre valido, ma la ricerca di un attaccante, come detto, ha modificato tempistiche e priorità. Questi sono i giorni della punta, di Hojlund. Poi, tutto il resto. Compreso Juanlu, per cui l’accordo col Siviglia sulla base di 17-18 milioni è vicino. Aspetta novità anche Zanoli, la cui partenza al momento è bloccata. Cheddira, invece, andrà all’Udinese solo quando arriverà il nuovo centravanti: accordo totale e visite posticipate solo per l’improvvisa emergenza.
