Hojlund-Napoli, l'ultimo sprint: un colpo in stile De Laurentiis

Scott McTominay è il prototipo del giocatore di Conte: attacca, difende, segna, corre e soprattutto pressa. Pressing compulsivo. Avversari e vecchi amici. Lui fa tutto per la squadra e l’ha fatto anche al telefono, proprio sabato: McT ha chiamato Hojlund, suo ex compagno per una stagione allo United. Rasmus il danese è l’obiettivo numero uno di questo finale di mercato del Napoli: Lukaku s’è infortunato e il ds Manna s’è inserito tra lui e il Milan,allargando gradualmente le maglie fino a creare lo spazio necessario per cucire l’affare da zero. La storia è iniziata ed è cresciuta in un clic, in meno di una settimana, ma ora è il momento dello sprint decisivo: Hojlund ha già detto sì, è entusiasta della prospettiva di tornare in Serie A e di farlo con i campioni d’Italia, e il suo arrivo trasformerebbe in un baleno il potenziale offensivo pesantemente condizionato dall’uscita di scena di Romelu. Lo stato di necessità nato all’improvviso è direttamente proporzionale all’occasione di acquistare il gioiello danese che dall’estate 2023 respira l’aria di Old Trafford. Ha tutto: 22 anni e il futuro davanti a sé, grandi mezzi fisici, talento, potenza, fame, enormi margini di crescita. Un affare in stile Napoli. Il Napoli di De Laurentiis, quello degli Osi e dei Kvara. Un colpo da presidente con vista sul futuro però guardando a un presente che tra un attimo vedrà la squadra impegnata anche in Champions oltre che nella difesa dello scudetto. Sarebbe la certificazione dell’ambizione e della solidità, la risposta da campioni (d’Italia) dopo lo scossone che Rom - ahilui - ha dato ai piani della squadra e del club. Anche perché, diciamola bene , le alternative di livello sono irreperibili e tra una settimana il mercato sarà un ricordo: gli spettri di gennaio e del dopo Kvara sono lontani e finora il lavoro è stato egregio, ma ora serve lo scatto finale.

Il Napoli United

La discesa in campo di McTominay, tra l’altro, non fa che confermare quanto tutti siano coinvolti nel progetto. A cominciare dai calciatori: McT gli ha raccontato tutto e l’ha invitato a unirsi al gruppo. Ha provato ad alimentare l’entusiasmo di Hojlund e contemporaneamente ha riscaldato anche il cuore di Napoli: social impazziti, quando il retroscena è venuto fuori. Squadra e città sono davvero una sola cosa. E tutti sono convinti che un colpo del genere costituirebbe la garanzia della continuità del processo di crescita. Il ds Manna, nel frattempo, lavora sia con il calciatore sia con lo United su un doppio fronte: ingaggio e formula. La prediletta, soprattutto dal calciatore, sarebbe il prestito con obbligo di riscatto (o titolo definitivo): 5 milioni più 45. Ma non è escluso che alla fine possa chiudersi anche in prestito con diritto. Da oggi bisognerà aumentare i giri del motore: il tempo passa, al gong del mercato manca una sola settimana e i sorteggi Champions sono dietro l’angolo.

Elmas o Brescianini per chiudere

Il Napoli, però, non è fermo a Hojlund: sullo sfondo continua il pressing sul Lipsia per Elif Elmas, 25 anni. È lui il jolly prescelto per rinforzare il lato sinistro dell’attacco, per assicurare un’alternativa a centrocampo e magari anche alla trequarti. Prima offerta rifiutata: 1,5 milioni per il prestito e 11,5 per il diritto di riscatto. Ma Elmas vuole solo il Napoli e rifiuta offerte e proposte. Parallelamente, però, con l’Atalanta resta aperto il binario per Marco Brescianini, 25 anni: l’uno esclude l’altro.