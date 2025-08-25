Elmas vuole solo il Napoli: prosegue la trattativa con il Lipsia

A Napoli si continua a lavorare per il ritorno di Eljif Elmas . Protagonista del terzo scudetto con Spalletti, il macedone, dopo l'ultima parte di stagione in prestito al Torino, vuole tornare in azzurro . Elmas ha in testa solo il Napoli , tanto che ha scartato tutte le ipotesi sorte negli scorsi giorni, tra cui anche la Roma . Quindi prosegue la trattativa con il Lipsia, detentore del suo cartellino che lo prelevò dal club partenopeo nel gennaio del 2024 per 24 milioni di euro.

Elmas-Napoli, il punto sulla trattativa

I tedeschi spingono per una cessione a titolo definitivo, ma il Napoli continua a lavorare per il prestito con diritto di riscatto. I colloqui continueranno oggi con nuovi contatti nelle prossime ore. Elmas vuole ripartire dalla piazza che l'ha valorizzato meglio dopo una parentesi da dimenticare in Germania: appena 22 presenze e un assist nello scorso anno solare. Il prestito al Torino lo ha rilanciato con un ruolo centrale nel progetto dimostrando di poter ancora dire la sua in Serie A. Nella visione di Conte, che ha dato il pieno benestare all'operazione per il ritorno di Elmas, il giocatore andrebbe a completare il pacchetto degli esterni offensivi, con la caratteristica duttile di poterlo utilizzare anche in altri ruoli di centrocampo.