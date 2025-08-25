Napoli, accordo con Hojlund. Si tratta con il Manchester United

Accordo tra Napoli e Hojlund, si tratta con il Manchester United

Nelle ultime ore il Napoli ha accelerato e grazie anche al sostegno di McTominay, che due giorni fa ha chiamato il suo ex compagno di squadra per convincerlo a raggiungerlo in azzurro, ha trovato l'accordo con il centravanti del Manchester United proponendogli un contratto di cinque anni più uno. In realtà Hojlund, classe 2003, ha da giorni dato il suo gradimento ai partenopei dai quali però si aspetta un obbligo di riscatto ad accompagnare il prestito. Una soluzione alla quale ha aperto il Napoli, al quale non resta ora che definire con lo United il valore del cartellino. La trattativa è calda e le parti stanno lavorando per trovare la quadra complessiva, che potrebbe arrivare su una base di 5 milioni di euro per il prestito più 40 milioni per il riscatto il prossimo anno.