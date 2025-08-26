Napoli-Hojlund in chiusura: tutte le cifre e come può scattare l'obbligo di riscatto

Sprint doveva essere e sprint è stato. Il Napoli s’è messo a correre per acquistare Rasmus Hojlund un po’ come fa il centravanti quando vola in campo aperto: l’inizio dell’ultima settimana di mercato era stato presentato come il momento decisivo della trattativa con lo United e in effetti è stato così. Manca poco, ormai: l’operazione sarà strutturata come un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni non esattamente complesse da raggiungere - cosa che in un certo senso rende pressoché obbligatorio il versamento finale - da 5 milioni più 40. I due club stanno limando proprio l’ultima distanza sulla cifra del riscatto, ma ormai il gap è minimo e tutti hanno la ferma intenzione di chiudere l’affare quanto prima possibile. Magari già oggi.
Anche il Napoli e Hojlund hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio e sulla durata del contratto: cinque anni più uno. Ieri i contatti sono stati costanti, anche per la cura dei diritti d'immagine, e a questo punto la palla passerà come sempre agli uffici legali per la definizione di tutti gli aspetti tecnici. L'obiettivo è provare a organizzare le visite mediche di Hojlund a Roma nei prossimi giorni e comunque prima della partita di sabato contro il Cagliari. Il mercato chiuderà lunedì e il tempo non è ancora un tiranno inesorabile, ma Napoli, United e Rasmus vogliono firmare in fretta e inaugurare un nuovo corso.
Hojlund, colpo in stile De Laurentiis
Quello tra il club azzurro e Hojlund, comunque, è un flirt datato: i primi sguardi all’epoca dello Sturm Graz, nel 2022, allo porte del trasferimento all’Atalanta. Poi, chiacchierate proprio dopo il campionato con la Dea, 9 gol in 32 partite di Serie A a 20 anni, e un attimo prima del trasferimento allo United. A Manchester, tra l’altro, condivide per un anno lo spogliatoio con McTominay: 30 presenze in Premier e 10 gol, 16 contando anche le coppe (5 in Champions). L’aspetto intrigante di questa operazione è che a dispetto del curriculum si tratta di un giocatore ancora molto giovane: 22 anni, 23 il 4 febbraio 2026. Le sue caratteristiche, tra l’altro, si sposano perfettamente con le esigenze del Napoli, colpito in pieno volto dall’infortunio di Lukaku, un totem del sistema di gioco: 191 centimetri, velocità, ritmi forsennati, ampi margini di crescita. Insieme con Lucca condividerà il peso della zona centrale dell’attacco, del ruolo del centravanti che a Napoli, senza voler scomodare la mitologia del passato, di recente ha visto sfilare alfieri del calibro di Higuain, Cavani, Mertens e Osimhen. Sarà una bella sfida e saranno belle sensazioni anche per Rasmus nel momento in cui la trattativa sarà sigillata e lui firmerà il nuovo contratto fino al 2030 con opzione al 2031. Cinque più uno, appunto.
Napoli-Hojlund, tutte le condizioni per il riscatto
Per la cronaca: le condizioni che renderanno obbligatorio il riscatto sono legate alle presenze, ai gol e alla qualificazione in Champions. Nulla di impossibile da centrare, dicevamo, tanto che la struttura dell’operazione somiglia molto all’obbligo puro.
Napoli, ipotesi Brescianini per la mediana
Parallelamente, il Napoli sta lavorando anche sul binario che porta al centrocampista. Offensivo, fisico, dinamico, meglio se polivalente: l’obiettivo numero uno si chiama sempre Elif Elmas, 25 anni, un ex che ha molte chance di vivere il grande ritorno. La trattativa con il Lipsia prosegue, i club stanno provando a uscire dall’impasse sorto dopo il rifiuto dei tedeschi alla prima offerta: prestito da 1,5 milioni più diritto di riscatto da 11,5. La distanza è relativa all’importo del prestito; cioè il Lipsia chiede qualcosa in più del milione e mezzo garantito. I colloqui sono stati frequenti e frenetici anche ieri, anche perché Elmas continua a respingere tutte le altre proposte. Lui vuole il Napoli: punto. Napoli che continua anche a tenere accesa la luce con l’Atalanta per Marco Brescianini, altro venticinquenne nei radar da un anno: la sua uscita dalla Dea, però, è strettamente connessa all’acquisto di Musah dal Milan.
Napoli, è sfumato Juanlu
Sembra ormai spenta del tutto, invece, la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l’affare non decollerà più a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza. L’Udinese, intanto, è in attesa di chiudere per Alessandro Zanoli. E ciò significa che alla fine alle spalle di Di Lorenzo dovrebbe toccare ancora a Pasquale Mazzocchi.
