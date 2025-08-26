Napoli-Hojlund in chiusura: tutte le cifre e come può scattare l'obbligo di riscatto

Sprint doveva essere e sprint è stato. Il Napoli s’è messo a correre per acquistare Rasmus Hojlund un po’ come fa il centravanti quando vola in campo aperto: l’inizio dell’ultima settimana di mercato era stato presentato come il momento decisivo della trattativa con lo United e in effetti è stato così. Manca poco, ormai: l’operazione sarà strutturata come un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni non esattamente complesse da raggiungere - cosa che in un certo senso rende pressoché obbligatorio il versamento finale - da 5 milioni più 40 . I due club stanno limando proprio l’ultima distanza sulla cifra del riscatto, ma ormai il gap è minimo e tutti hanno la ferma intenzione di chiudere l’affare quanto prima possibile. Magari già oggi .

Anche il Napoli e Hojlund hanno raggiunto l’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto: cinque anni più uno. Ieri i contatti sono stati costanti, anche per la cura dei diritti d’immagine, e a questo punto la palla passerà come sempre agli uffici legali per la definizione di tutti gli aspetti tecnici. L’obiettivo è provare a organizzare le visite mediche di Hojlund a Roma nei prossimi giorni e comunque prima della partita di sabato contro il Cagliari. Il mercato chiuderà lunedì e il tempo non è ancora un tiranno inesorabile, ma Napoli, United e Rasmus vogliono firmare in fretta e inaugurare un nuovo corso.

Hojlund, colpo in stile De Laurentiis

Quello tra il club azzurro e Hojlund, comunque, è un flirt datato: i primi sguardi all’epoca dello Sturm Graz, nel 2022, allo porte del trasferimento all’Atalanta. Poi, chiacchierate proprio dopo il campionato con la Dea, 9 gol in 32 partite di Serie A a 20 anni, e un attimo prima del trasferimento allo United. A Manchester, tra l’altro, condivide per un anno lo spogliatoio con McTominay: 30 presenze in Premier e 10 gol, 16 contando anche le coppe (5 in Champions). L’aspetto intrigante di questa operazione è che a dispetto del curriculum si tratta di un giocatore ancora molto giovane: 22 anni, 23 il 4 febbraio 2026. Le sue caratteristiche, tra l’altro, si sposano perfettamente con le esigenze del Napoli, colpito in pieno volto dall’infortunio di Lukaku, un totem del sistema di gioco: 191 centimetri, velocità, ritmi forsennati, ampi margini di crescita. Insieme con Lucca condividerà il peso della zona centrale dell’attacco, del ruolo del centravanti che a Napoli, senza voler scomodare la mitologia del passato, di recente ha visto sfilare alfieri del calibro di Higuain, Cavani, Mertens e Osimhen. Sarà una bella sfida e saranno belle sensazioni anche per Rasmus nel momento in cui la trattativa sarà sigillata e lui firmerà il nuovo contratto fino al 2030 con opzione al 2031. Cinque più uno, appunto.