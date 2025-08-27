Napoli-Hojlund, il nodo è il riscatto: cosa manca per chiudere

La trattativa per l’ingaggio di Rasmus Hojlund è entrata nella fase finale . Cruciale. Decisiva: Napoli e United hanno lavorato anche ieri senza sosta alla definizione della struttura dell’operazione e più precisamente dell’obbligo di riscatto abbinato al prestito . La storia al momento è la seguente: l’accordo con l’attaccante è totale, sia sulla portata dell’ingaggio sia sulla durata del contratto, un quinquennale con opzione sul sesto anno. Anche le cifre dell’affare sono pressoché stabilite: 5 milioni subito e successivamente altri 40 . La distanza, dicevamo, è relativa alle modalità dell’obbligo: il Napoli lo propone condizionato al numero delle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League, mentre lo United lo vorrebbe certo o comunque molto fattibile, e dunque slegato da tutte quelle variabili e da quelle incognite che rendono il riscatto a rischio; e la qualificazione in Champions - tanto per dirne una - non è mai una certezza, come insegna la stessa storia recente dei nobili diavoli di Manchester. Il fattore curioso trattandosi di un attaccante? Non è una questione di gol . Il numero delle reti non dovrebbe essere contemplato in questa storia di obblighi, riscatti, diritti e doveri.

Napoli, Hojlund è il colpo clou

Dicevamo. Ieri club e intermediari hanno provato a limare gli ultimi aspetti per colmare l’ultimo gap, sostanziale ma non tale da mettere la cessione a rischio, e così tutti i discorsi sono stati rinviati a oggi. Parallelamente, però, è stata blindata l’intesa personale con Hojlund e il suo entourage, di cui una figura essenziale è rappresentata da suo padre Anders, un tempo attaccante come suo figlio: tutte le caselle sono andate a posto e così quando Napoli e United avranno chiuso l’accordo, Rasmus potrà volare a Roma per sostenere le visite mediche. Per la verità il club di De Laurentiis sperava di poterle organizzare in giornata, ma la complessità dell’operazione ha obbligato lo slittamento. L’arrivo di Hojlund, comunque, sarebbe (sarà) un toccasana considerando l’infortunio di Lukaku; la mole di impegni che attendono la squadra di Conte; la qualità notevole della concorrenza in Italia e notevolissima - a tratti quasi proibitiva - in Champions. Per l’attacco, l’innesto di Hoj avrebbe (avrà) un peso specifico enorme, anche perché non è facile reperire alternative all’altezza, con questo potenziale e questi margini di crescita, a cinque giorni cinque dal gong del mercato. L’esperienza di gennaio insegna. E così, sprint finale: scatto da centometrista per il colpo clou.

Napoli, Elmas e Brescianini per chiudere il mercato

Il Napoli, ovviamente, non chiuderà con Hojlund la sua campagna di rafforzamento della rosa: Elif Elmas, il jolly macedone di 25 anni che è anche un vecchio amico e il dodicesimo titolare dello scudetto e della bella Champions 2023, è in attesa frenetica. Il pressing sul Lipsia è costante: in questo caso si tratta di un prestito con diritto di riscatto, ma i tedeschi hanno rifiutato la prima offerta da 1,5 milioni più 11,5. Il problema è l’importo garantito, quello del prestito, ma Elmas gioca già per i suoi ex compagni: vuole solo il Napoli. Sullo sfondo resiste Marco Brescianini, 25 anni, ma l’Atalanta lo libererà soltanto con l’arrivo di Musah.