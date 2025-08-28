Elmas, ritorno a Napoli vicino: offerta aumentata, i dettagli dell'accordo

NAPOLI - Seicento giorni dopo, Elif Elmas . Il grande ritorno si avvicina, lui non contempla altre soluzioni e il Napoli lo ha scelto ormai da tempo. Sì: Conte ha avallato la scelta di puntare su un jolly in grado di ricoprire più ruoli, a cominciare dalla casella sinistra del versante offensivo, così da completare la coppia con Lang. Alla maniera di Ndoye: in linea generale, tutto sommato, per caratteristiche, intensità e spessore fisico è probabilmente la soluzione più vicina. Elmas, in più, ha anche filamenti napoletani nel Dna: quattro stagioni e mezza , dall’estate 2019 a dicembre 2023, 189 partite tra campionato e coppe, 19 gol e 11 assist . Uno scudetto, il terzo, conquistato recitando da dodicesimo titolare. E fu proprio in quel periodo che la sua duttilità venne fuori: Spalletti lo schierava da mezzala, da esterno destro, da esterno sinistro e finanche da falso nove. Una volta in Champions, andata dei quarti, a San Siro contro il Milan. Per la cronaca: con la Macedonia del Nord, in nazionale, agisce più spesso da trequartista. Insomma: lo schieri, lui gioca. Ovunque.

Il ritorno di Elmas

La sua ultima passerella con la maglia del Napoli risale al 12 dicembre 2023: in Champions contro il Braga al Maradona, 624 giorni fa. Poi, adios: il 27 dicembre 2023, due settimane dopo, il Lipsia ne annuncia l’acquisto a fronte di un investimento vicino ai 25 milioni di euro. Esperienza negativa, tanto da passare in prestito al Torino a gennaio: un po’ di buone partite fino a maggio, compresa la sfida contro il suo passato azzurro al Maradona, e infine il rientro in Germania. Di passaggio: il Toro bis sembrava vicinissimo, sembrava la soluzione scontata, ma poi s’è presentato il Napoli. E certi amori, si sa, fanno dei giri immensi e poi ritornano a Castel Volturno. In prestito con diritto di riscatto: la prima offerta presentata al Lipsia da 1,5 milioni più 11,5 è stata rifiutata, ma ora il club di De Laurentiis ha limato entrambe le cifre (2+17) per arrivare al più presto alla chiusura. In ballo c’è ancora qualcosa da sistemare con i tedeschi, e sempre sotto il profilo economico, ma come nel caso di Hojlund è davvero arduo immaginare che l’affare possa saltare a un passo dal traguardo e dalla fine del mercato estivo. Con il calciatore, invece, è tutto sistemato da un po’.

Elmas vuole tornare

Elif è in fibrillazione, scalpita, dipendesse da lui andrebbe in panchina già sabato per la prima al Maradona contro il Cagliari. Anche la sua famiglia è pronta al trasloco. Il secondo in pochi mesi: la curiosità è che suo padre Djevant, a quanto pare, ha vissuto a Napoli anche dopo la cessione di suo figlio a Lipsia, salvo poi volare a Torino.