Napoli-Hojlund al traguardo: affare da 45 milioni, cosa manca per l’ufficialità

Maratona Hojlund: il Napoli vede il traguardo e Rasmus lo sbarco in città. Forse già oggi, se arriverà anche l’ok dell’attivissimo padre Anders e degli agenti. Il tutto, dopo un venerdì da paura: dalla mattina alla sera tutti chiusi in un albergo di Chiaia affacciato sul Golfo, senza neanche il tempo di staccare un attimo lo sguardo dai documenti, dai numeri e dagli orologi. Il tempo stringe, è un tiranno inesorabile: poco più di quarantotto ore e poi il mercato andrà in soffitta fino a gennaio insieme con l’esigenza imprescindibile del club di aggiungere alla casella dei centravanti, piena e soddisfacente fino all’infortunio di Lukaku, il tassello più giusto per ripristinare l’ordine scombussolato e per rialzare il livello inesorabilmente crollato in ottica Champions, campionato e coppe varie. Rasmus Hojlund non era soltanto un obiettivo, era una necessità impellente e come tale ieri è stato trattato nel corso di una giornata infinita che ha visto all’opera il ds Manna, De Laurentiis e l’intermediario e agente italiano del giocatore, Fabio Algeri, nel famoso hotel napoletano di cui sopra con meravigliosa vista sul mare e le isole. A due passi da casa Conte: e infatti, in serata, al meeting s’è unito l’allenatore. Spettatore estremamente interessato. Nonostante l’ottimismo diffuso giovedì, la storia ha vissuto anche ieri nuovi momenti di tensione tra l’inserimento del Lipsia, il nodo commissioni e i dettagli contrattuali complessivi, ma le parti hanno continuato a trattare e a lavorare con l’unico scopo di trovare la quadra e confezionare il trasferimento. Un’operazione da 45 milioni di euro complessivi, struttura articolata: 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione degli azzurri alla prossima Champions. Con percentuale minima riconosciuta allo United sulla futura rivendita. Contratto da 5 anni più uno per l’attaccante.

Lipsia alla finestra, ma la volontà di Hojlund è chiara

Napoli, inglesi ed entourage di Rasmus - padre in testa - se le sono date di santa ragione negoziale negli ultimi giorni, tant’è che ieri pomeriggio, al picco della tensione, è stato finanche riacceso un contatto con la Roma per riparlare di Artem Dovbyk. L’affare poteva saltare, sì. E con il Lipsia in agguato era meglio cautelarsi. Ma Hojlund ha voluto il Napoli e il ritorno in Serie A sin dalle prime battute di questa trattativa estenuante e alla fine la storia s’è riaperta e ha ricominciato a viaggiare nel verso giusto. Fino all’accordo. L’obiettivo, ora, è organizzare le visite mediche già nelle prossime ore a Roma, così da evitare di trascinarsi fino a lunedì. Cioè il giorno del gong del mercato: meglio fermarsi alle soglie del rischio che finirci dentro con tutte le scarpe.

Il ritorno di Elmas e la situazione terzini

Ieri sera, nel frattempo, Elif Elmas è atterrato a Capodichino intorno alle 23: il suo ritorno dopo quasi seicento giorni è quasi ufficiale, non resta che svolgere le visite mediche (oggi) e poi presentarsi a Conte, ai nuovi compagni e soprattutto riabbracciare quelli vecchi. I reduci di un trionfo ritrovato 33 anni dopo Diego di cui Elmas è stato tra i grandi protagonisti insieme con un plotone di vecchi campioni. Amici che ritroverà ancora con il tricolore sulla maglia, proprio come li aveva lasciati a dicembre 2023, destinazione Lipsia. Un club che ricorre, evidentemente. Oggi, manco a dirlo, dopo aver completato l’iter si accomoderà in tribuna al Maradona per assistere alla partita contro il Cagliari e per tifare. La prossima volta, dopo la sosta e gli impegni con la Nord Macedonia, toccherà anche a lui. Elmas arriva in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni e 500mila di bonus più, più 17. In uscita, Zanoli: il terzino destro è destinato all’Udinese, con Mazzocchi pronto a completare anche in questa stagione la coppia di fascia destra con capitan Di Lorenzo.