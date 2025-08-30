Napoli-Hojlund: ci siamo. I dettagli dell’accordo con il Manchester United

Napoli-Hojlund al traguardo. Le parti stanno chiudendo l’accordo, ultimi dettagli. Affare da 45 milioni in prestito con obbligo condizionato alla qualificazione alla prossima Champions. Con minima percentuale alla rivendita riconosciuta allo United. L'attaccante sulla carta va a prendere il posto di Lukaku, che si è infortunato durante il precampionato. Conte avrà il rinforzo che voleva lì davanti per puntare ancora allo scudetto e fare bella figura in Champions League.
Hojlund, le visite mediche a Roma
La trattativa è in uno stato così avanzato che le visite mediche dovrebbero andare in scena domani mattina a Roma, presso la clinica Villa Stuart. La struttura sanitaria ha visto passare in estate tutti gli acquisti del Napoli, che si sottopongono agli esami per ottenere l'idoneità per giocare in Italia. A Villa Stuart si prensetano sempre dei tifosi del Napoli, pronti ad accogliere i volti nuovi. Per Hojlund non andrà diversamente...