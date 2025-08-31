Napoli, ecco Hojlund: l'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche

L'attesa è finita. Rasmus Hojlund è sbarcato nella Capitale ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Napoli. L'ex attaccante del Manchester United è arrivato ieri (sabato) a Roma: prima l'arrivo all'aeroporto, poi oggi (domenica) quello a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche: una volta esaurito l'iter dei controlli e dei test, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030. Prestito da cinque milioni e riscatto a 40.