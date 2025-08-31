Napoli, ecco Hojlund: l'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche

L'attesa è finita. Rasmus Hojlund è sbarcato nella Capitale ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Napoli. L'ex attaccante del Manchester United è arrivato ieri (sabato) a Roma: prima l'arrivo all'aeroporto, poi oggi (domenica) quello a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche: una volta esaurito l'iter dei controlli e dei test, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030. Prestito da cinque milioni e riscatto a 40.
L'arrivo a Roma e l'accoglienza dei tifosi
Il calciatore è stato accolto da numerosi tifosi: grande entusiasmo, sorrisi e cori al suo ingresso nella clinica di riferimento del club azzurro. Hojlund è pronto per il Napoli nella seconda (dopo quella all'Atalanta nella stagione 2022-23) esperienza nel nostro campionato. Conte però, prima di abbracciare il suo nuovo attaccante, dovrà aspettare ancora qualche giorno perché Hojlund, dopo visite e firma con il Napoli, partirà per gli impegni della nazionale danese durante la sosta della Serie A. Al suo rientro, si metterà a disposizione del tecnico in vista della terza giornata di campionato (Fiorentina-Napoli del 13 settembre).