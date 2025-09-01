Calciomercato Napoli, le ultime trattative: torna Elmas, soffiato Barido alla Juve, salutano Cheddira e Zanoli

Napoli, tutte le trattative dell'ultimo giorno di mercato: ufficiale Elmas, preso Francisco Barido, Cheddira va al Sassuolo

Nell'ultimo giorno di mercato, porte girevoli in casa Napoli. Dagli acquisti di Rasmus Hojlund e Eljif Elmas, arrivati rispettivamente da Manchester United e RB Lipsia, all'investimento per aggiudicarsi le prestazioni sportive del talentuoso Francisco Barido, che ha rifiutato il rinnovo proposto dalla Juventus. Fu proprio Giovanni Manna, del resto, a portare il 17enne a Torino. Operazione a titolo definitivo da circa 800mila euro. Sul fronte uscite, invece, Walid Cheddira saluta il Napoli e firma con il Sassuolo, dopo aver registrato le manifestazioni di interesse di Cagliari e Udinese. Il club friulano, però, strappa al club partenopeo il cartellino di Alessandro Zanoli, esterno che approda alla corte di Runjaic con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Trova spazio in Serie B, invece, Luis Hasa, centrocampista scuola Juve girato in prestito alla Carrarese.