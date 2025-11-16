Napoli, da Mainoo ad Atta: tutti i nomi nella lista di Manna

A volte ritornano, soprattutto a gennaio quando l'estate non è ancora del tutto lontana. Il Napoli torna a rileggere l'ultima lista per rinforzarsi a centrocampo, reparto improvvisamente fragile dopo gli infortuni di De Bruyne e di Anguissa, entrambi di rientro solo nel 2026. Servono volti nuovi e bisogna muoversi oggi per domani. Il ds Manna ha chiaro l'obiettivo: individuare un giocatore con caratteristiche specifiche e l'età giusta, ancor meglio se 2003 o anche più piccolo . Vorrebbe dire, infatti, essere considerato Under per la Serie A e non occupare posti in lista, dove presto bisognerà riaccogliere Lukaku.

Piace un gioiello del Manchester United

Uno dei nomi che ritorna è quello di Kobbie Mainoo, classe 2005, altro gioiellino in vetrina allo United dopo gli ultimi rassicuranti affari: McTominay e Hojlund. L’inglese era stato accostato al club azzurro già in estate, nei giorni di Rasmus, ma per lo United era incedibile. A gennaio sarà lo stesso? Il Napoli, comunque, resta aggiornato e informato, anche perché il giocatore non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. In campionato, ad esempio, non è mai partito titolare. Solo spezzoni e diverse panchine. La sua ambizione è quella di giocare, Napoli sarebbe una bella opportunità, bisognerebbe riflettere sulla formula e, nel caso, sulle cifre. Un giocatore fisico ma anche di strappi, di tecnica, un talento pronto a sbocciare. Si vedrà. A proposito di Under, tra le sorprese più interessanti di questo inizio di campionato c'è sicuramente Arthur Atta, francese, classe 2003, mezzala di qualità dell'Udinese autore di un gran gol a San Siro contro l'Inter. Il Napoli è sempre attento ai giocatori di talento e Atta rientra nell'elenco, pur con caratteristiche tutte sue, un calcio quasi danzante, leve lunghe e una propensione al possesso più che agli inserimenti senza palla.

Mercato, tutti i nomi per gennaio

I ritorni di fiamma - oltre a nomi nuovi da non escludere - portano anche ad altre piste di Serie A che il Napoli aveva già seguito in tempi non sospetti. Una è sicuramente quella che porta a Frattesi, ormai dietro nelle gerarchie di Chivu, con la concorrenza di Sucic e adesso anche di Zielinski. Da tempo ormai Frattesi chiede maggiore spazio e considerazione da parte dell’Inter e in vista del mercato gennaio il problema verosimilmente si riproporrà. Ovviamente anche in questo caso andrebbero affrontate nuovamente le linee generali del trasferimento, dall’eventuale formula al prezzo. Un centrocampista ma, volendo, anche un terzino destro. In sintesi, i ruoli che il Napoli voleva ricoprire a fine estate salvo poi, dopo l'infortunio di Lukaku, concentrarsi solo sull'investimento Hojlund. Ma ora Juanlu Sanchez del Siviglia può tornare d'attualità e, volendo, c'è spazio anche per il nuovo, per Nelson Norton-Cuffy del Genoa, già protagonista quest'anno al Maradona. Sono due Under entrambi.