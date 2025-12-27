Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Napoli, da Lucca a Vergara: cinque chiavi per il mercato

L’esigenza di operare a saldo zero obbliga a cedere prima di muoversi in entrata. In uscita anche Mazzocchi, Marianucci e Ambrosino
Fabio Mandarini
4 min
Il mercato di gennaio del Napoli, dopo la valutazione dell’Authority, dovrà essere orientato dal principio della prudenza. Ovvero: il superamento della soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato sui ricavi non è tale da bloccare le operazioni in entrata, ma impone comunque il principio del saldo zero. Per intenderci: l’equilibrio perfetto tra entrate e uscite non dovrà mai essere superato, in alcun modo. E ciò significa che all’investimento per ingaggiare un giocatore - tra lo stipendio e un’eventuale somma versata al club di provenienza -, dovrà corrispondere la cessione di uno o più giocatori già in rosa, utile a creare lo spazio dove inserire il nuovo e dunque a pareggiare perfettamente il bilancio. Detto questo, sono cinque i calciatori che il Napoli ha inserito nella lista delle cessioni, anche perché ognuno di loro insegue maggiore continuità e ha voglia di collezionare più minuti dopo aver trascorso la maggioranza delle partite affrontate da fine agosto alla finale di Supercoppa guardando o comunque partecipando poco o marginalmente. L’elenco completo: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino.  

Napoli, riflessioni su Lucca, Mazzocchi e Vergara

Il presupposto di base è che ognuno di loro ha richieste sul mercato. In Italia e all’estero, nel caso di Lucca: il centravanti acquistato in estate dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza (9 milioni più 26) è finito nel mirino del West Ham, in Premier, dopo la cessione del tedesco Füllkrug al Milan. Anche la Juve ha chiesto informazioni al suo entourage: Lorenzo, un gol al Pisa in diciannove partite, ha estimatori e anche bisogno di ritrovare una certa centralità, ma la sua situazione è inevitabilmente legata al recupero di Lukaku. Big Rom è tornato in panchina in Supercoppa contro il Milan e il Bologna senza però entrare, e a conti fatti non gioca dal 14 agosto, dal giorno dell’infortunio rimediato a Castel di Sangro nel corso dell’ultima amichevole contro l’Olympiacos. Insomma: con tanti fronti ancora aperti e altrettante ambizioni, il Napoli ha ovviamente bisogno di varietà in un ruolo dove Hojlund è l’indiscusso frontman del momento. Hanno richieste, dicevamo, anche gli altri: Mazzocchi è sin dall’estate sul taccuino del Sassuolo, mentre Vergara, giovane e interessantissimo talento proveniente dal settore giovanile che Conte ha fatto esordire in tutte le competizioni, piace tra i tanti al Cagliari e al Lecce. È osservato con grande attenzione dal Cagliari anche Marianucci, arrivato in estate dall’Empoli con un investimento da 9 milioni. Su di lui, però, è vigile il Torino. Loro sono il tesoro, diciamo la chiave per poi provare a mettere tasselli utili a completare la rosa: il Napoli, però, non ha ancora deciso se intervenire a centrocampo o se magari rinforzare l’attacco. È un momento decisivo

Napoli, Mainoo è bloccato dallo United

Congelato e a questo punto anche molto complicato il colpo Mainoo: il centrocampista dello United è stato bloccato da Amorim dopo l’infortuno di Bruno Fernandes, nonostante la sua voglia di misurarsi altrove e soprattutto di trovare lo spazio che il tecnico finora non gli ha assicurato a Manchester. Il Napoli, comunque vada, opererà in prestito. E a saldo zero, certo.  

