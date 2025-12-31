Palestra e Norton Cuffy al Napoli? La risposta di Manna: “Ce ne sono tanti bravi...”

QUI L'INTEGRALE

Due nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni: Norton Cuffy del Genoa e Palestra del Cagliari. Queste le risposte di Manna.

Norton-Cuffy le piace?

«Buon calciatore, ha forza. Ce ne sono tanti bravi».

Palestra?

«In prospettiva è il terzino destro più forte che c’è. Cominciano a venire fuori giovani importanti sui quali costruire il futuro dell’Italia: Pio Esposito è destinato a grandi cose. E c’è Leoni».