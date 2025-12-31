Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 31 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Palestra e Norton Cuffy al Napoli? La risposta di Manna: “Ce ne sono tanti bravi...”

Il Direttore sportivo glissa sugli obiettivi di mercato dei campioni d'Italia
1 min
TagsmannaNorton-Cuffypalestra

DALL'INTERVISTA DI FABIO MANDARINI A GIOVANNI MANNA

QUI L'INTEGRALE

Due nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni: Norton Cuffy del Genoa e Palestra del Cagliari. Queste le risposte di Manna.

Norton-Cuffy le piace?

«Buon calciatore, ha forza. Ce ne sono tanti bravi».

Palestra?

«In prospettiva è il terzino destro più forte che c’è. Cominciano a venire fuori giovani importanti sui quali costruire il futuro dell’Italia: Pio Esposito è destinato a grandi cose. E c’è Leoni».  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

Materazzi incantato da MaradonaNapoli e Inter, si alza la temperatura

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS