Napoli, Lucca al Benfica: piace molto a Mourinho, dialogo aperto
NAPOLI - Quel «non escludiamo nulla» detto da Giovanni Manna prima della sfida con la Lazio fotografa bene il momento del Napoli, chiamato a riflettere sul presente e, soprattutto, sul futuro del reparto offensivo. In questo contesto si inserisce il forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca, profilo che piace molto al club portoghese – attualmente terzo in campionato – e in particolare a José Mourinho. Proprio per accontentare il tecnico, il presidente Rui Costa ha avviato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione dell’attaccante arrivato l’estate scorsa resta sostanzialmente invariata rispetto a luglio, quando il Napoli lo ha prelevato dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il Benfica ha recepito il messaggio e ora sul tavolo ci sono tre ipotesi: prestito secco, prestito con diritto oppure con obbligo di riscatto.
Napoli, la formula per Lucca al Benfica
È proprio su questo punto che si concentra il confronto tra le parti: il Napoli vorrebbe garanzie sull’acquisto definitivo, mentre il Benfica sta ragionando sulle cifre del riscatto a fine stagione. La trattativa è entrata in una fase calda. Da un lato c’è la volontà del club portoghese di soddisfare Mou, dall’altro l’apertura del Napoli alla cessione, ma solo a condizioni economiche che non comportino minusvalenze rispetto all’investimento fatto pochi mesi fa. Solo dopo un’eventuale uscita, il club potrà muoversi in entrata per rinforzare l’attacco. Capitolo cessioni: Marianucci e Ambrosino sono i primi indiziati a partire. Il difensore è vicino alla Cremonese, anche se restano da limare alcuni dettagli, mentre l’attaccante procidano è diretto al Venezia. Per entrambi si profila un prestito. Poi potrebbe toccare a Vergara e Mazzocchi: il centrocampista piace al Lecce, il terzino al Sassuolo. Movimenti intrecciati, Napoli pronto a ridisegnare la rosa passo dopo passo.