Napoli, Lucca al Benfica: piace molto a Mourinho, dialogo aperto

NAPOLI - Quel « non escludiamo nulla » detto da Giovanni Manna prima della sfida con la Lazio fotografa bene il momento del Napoli , chiamato a riflettere sul presente e, soprattutto, sul futuro del reparto offensivo . In questo contesto si inserisce il forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca , profilo che piace molto al club portoghese – attualmente terzo in campionato – e in particolare a José Mourinho . Proprio per accontentare il tecnico, il presidente Rui Costa ha avviato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. La valutazione dell’attaccante arrivato l’estate scorsa resta sostanzialmente invariata rispetto a luglio, quando il Napoli lo ha prelevato dall’ Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni. Il Benfica ha recepito il messaggio e ora sul tavolo ci sono tre ipotesi: prestito secco, prestito con diritto oppure con obbligo di riscatto .

Napoli, la formula per Lucca al Benfica

È proprio su questo punto che si concentra il confronto tra le parti: il Napoli vorrebbe garanzie sull’acquisto definitivo, mentre il Benfica sta ragionando sulle cifre del riscatto a fine stagione. La trattativa è entrata in una fase calda. Da un lato c’è la volontà del club portoghese di soddisfare Mou, dall’altro l’apertura del Napoli alla cessione, ma solo a condizioni economiche che non comportino minusvalenze rispetto all’investimento fatto pochi mesi fa. Solo dopo un’eventuale uscita, il club potrà muoversi in entrata per rinforzare l’attacco. Capitolo cessioni: Marianucci e Ambrosino sono i primi indiziati a partire. Il difensore è vicino alla Cremonese, anche se restano da limare alcuni dettagli, mentre l’attaccante procidano è diretto al Venezia. Per entrambi si profila un prestito. Poi potrebbe toccare a Vergara e Mazzocchi: il centrocampista piace al Lecce, il terzino al Sassuolo. Movimenti intrecciati, Napoli pronto a ridisegnare la rosa passo dopo passo.