Il mercato del Napoli entra nel vivo: tutto su Raspadori, Lucca e Lang

NAPOLI - È Giacomo Raspadori il profilo che attira di più per rinforzare l’attacco. Un jolly duttile, capace di ricoprire più ruoli e che conosce benissimo la città e l’ambiente. È andato via la scorsa estate ma all’ Atletico Madrid non ha avuto lo spazio che aveva immaginato e ora per lui si possono aprire subito le porte del ritorno in Italia e al Napoli, dove ha vinto due scudetti comunque da protagonista con gol pesanti. Ma prima bisogna fare spazio per il famoso principio del saldo zero, in virtù del quale il club di De Laurentiis è obbligato a vendere prima di acquistare, e l’indiziato principale a partire è Lorenzo Lucca , per cui vanno avanti i contatti col Benfica e con altri club alla finestra. Ieri un altro colloquio tra Manna e Rui Costa.

La trattativa

Con i portoghesi si tratta sulla base di un prestito oneroso a 1,5-2 milioni con diritto di riscatto a giugno per un totale complessivo di 27-30. Il Napoli lo ha acquistato in estate dall’Udinese con la formula del prestito oneroso (per 9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni). Con il Benfica non c’è ancora l’accordo ma la trattativa prosegue, così come le richieste o i sondaggi di altri club. Tanti hanno chiesto info su Lucca in questi giorni senza però andare oltre: dal Nottingham Forest alla Juve, dalla Lazio alla Roma che da settimane è in cerca di rinforzi in attacco. L’intreccio con i giallorossi coinvolge proprio Raspadori per cui la pista ormai si è raffreddata, motivo per cui il club della Capitale sta spingendo per soluzioni alternative. Su di lui anche l’Atalanta.

Idea Raspadori

Per il Napoli, invece, Raspa è un’idea viva, certo con incastri ancora da trovare. La sua è una situazione tutta da seguire con futuro incerto e destino in bilico. Per ora non parte, in attesa di eventuali sviluppi: l’Atletico Madrid, infatti, lo ha convocato per la partita di Copa del Rey di questa sera contro il Deportivo La Coruña. Raspadori pur essendo dietro nelle gerarchie di Simeone resta comunque a disposizione della sua squadra e spera ogni volta, come in Supercoppa in Arabia, di avere più spazio per convincere il suo allenatore. Ma in caso di partenza a gennaio, ecco che il Napoli si farebbe trovare pronto e per questo resta vigile: il feeling, d’altronde, non è mai svanito del tutto. E questo vale anche per il giocatore. Chieste info anche su Donyell Malen, attaccante olandese dell’Aston Villa sul quale lavora forte la Roma.

Le altre operazioni

Sono al momento in stand-by tutte le altre operazioni, come il trasferimento di Ambrosino al Venezia al momento sospeso. Hanno tante richieste anche Vergara e Marianucci ma, in questi giorni, il Napoli ha scelto di dare priorità alla questione attaccante. Sullo sfondo, oltre a Raspadori, anche Daniel Maldini dell’Atalanta e Raheem Sterling, fuori rosa con il Chelsea. Idee, per ora. Sempre in avanti il Besiktas ha chiesto informazioni per Noa Lang mentre si è già andati oltre con il Fenerbahçe, altro club interessato al giocatore: colloquio con gli agenti. Sono giorni decisivi, questi, per sbloccare il mercato degli attaccanti.