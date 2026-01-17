Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Mercato Napoli, cercasi attaccante: En-Nesyri o Ferguson, è corsa a due

Lang può diventare la chiave per riaprire le trattative: l’urgenza per Conte è una punta centrale
Fabio Mandarini
4 min

Il mercato del Napoli si è animato all’improvviso: occhi fissi su due centravanti e un trequartista, con una chiave di nome Noa Lang intorno a cui gira tutto. È l’olandese, l’uomo con più proposte: l’ultima è arrivata dalla Roma, sicuramente molto suggestiva, dopo quelle del Galatasaray, estremamente interessato, e del Bournemouth. È il pezzo pregiato di una sessione invernale inevitabilmente condizionata dalle limitazioni del saldo zero. Il progressivo chiarimento della situazione di Lang, sempre più vicino all’uscita a sorpresa dopo appena sei mesi dal suo acquisto a fronte di una spesa da 27 milioni più 3 di bonus al Psv, può ovviamente innescare un effetto domino. E soprattutto potrebbe sbloccare in maniera importante le operazioni del Napoli: se andasse via a titolo definitivo, considerando che il prezzo fissato per la cessione è di 27 milioni di euro, così da rientrare dall’investimento iniziale, il club azzurro ricaverebbe in rosa e nei conti lo spazio necessario per intervenire in maniera imponente. Senza indebolire il gruppo, come da obiettivi iniziali. Lang, però, non è l’unico giocatore acquistato a luglio pronto a cambiare squadra: anche Lorenzo Lucca, il secondo acquisto più ricco del mercato estivo tra Hojlund e Lang, un colpo da 35 milioni complessivi tra prestito oneroso (9) e obbligo di riscatto (26) versati all’Udinese, ha un po’ di pretendenti in giro per il mondo. Dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia, al Benfica in Portogallo e il Besiktas in Turchia. Passando per l’ultima arrivata: il Pisa. Sarebbe un ritorno di fiamma: Lucca ci ha giocato nella stagione 2021-2022 in Serie B, prima di passare all’Ajax.

Napoli, le mosse del Napoli per la punta

Per due candidati alla cessione, dunque, due ingressi: il gioco delle coppie sarà pari. Fermo restando che ormai anche Lukaku è pronto a tornare tra i convocati: manca davvero poco e, al netto di un tempo fisiologico utile a ritrovare il ritmo, Conte riavrà un giocatore di peso per il suo attacco in attesa del mercato. I nomi forti del momento: Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino in uscita dal Fenerbahçe, 28 anni e la stima del Napoli. Con il club turco la storia è molto ben avviata: si tratta sulla base di un prestito da circa 5 milioni, considerando sia l’indennità sia l’ingaggio residuo del giocatore fino a giugno. La situazione può entrare nel vivo da lunedì, dopo la finale di Coppa d’Africa che En-Nesyri giocherà domani con il Marocco contro il Senegal di Lookman, Dia e Koulibaly - squalificato - al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat. In casa: in questo momento, legittimamente, è interamente concentrato sul prestigioso obiettivo della sua nazionale e di un intero Paese, e ha messo il mercato in stand-by per qualche ora. Parallelamente, nel corso delle discussioni con la Roma per Lang è venuto fuori nuovamente il nome dell’irlandese Evan Ferguson, centravanti che piace e che ha preso il posto di Dovbyk, seriamente infortunato, nella lista degli obiettivi. Sul fronte trequartisti, al Napoli piace Daniel Maldini dell’Atalanta, inseguito anche dalla Juve. Marianucci e Ambrosino sono rispettivamente promessi a Cremonese e Venezia: il mercato sta per entrare nel vivo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

