Stellini sul mercato del Napoli: "Ci sarà un discorso da fare con la società"

Napoli, Stellini sul mercato: "Qualche intervento andrà fatto"

Senza troppi giri di parole, Stellini ha lanciato un messaggio alla società a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato invernale: "A livello di testa, i giocatori ci sono, soffrendo e lottando, facendo anche buone prestazioni. Energie non al massimo oggi, ma la squadra ha portato a casa il risultato. Difficile giocare a 72 ore di distanza da una partita all'altra, sotto il punto di vista fisico, in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Ci sarà un discorso da fare con la società, una valutazione con il club, perché è probabile che abbiamo bisogno nell'immediatezza dei giocatori. Certi giocatori non vengono utilizzati, è chiaro che numericamente abbiamo bisogno di cambi e di sostituzioni, perché altrimenti dobbiamo andare a pescare dalla Primavera. Numericamente, siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco non stiamo cambiando molto. Adesso abbiamo bisogno che rientri Neres, non sappiamo quando rientreranno gli altri, questa poi è una valutazione che farà la società con il mister. Adesso c'è un po' di ansia perché le partite sono tantissime, perché d'ora in avanti giocheremo quattro partite in nove giorni e poi tre partite in sei giorni. Questione di numeri, non di scelte. Qualche intervento andrà fatto ed è pianificato. Il mercato di gennaio non è semplice, ma qualche intervento andrà fatto", ha concluso il vice di Antonio Conte.