Mercato Napoli, quali sono le big che hanno votato contro il club

Quella del Napoli è una patata bollente che nessuno sembra voler tenere nelle proprie pentole. Il caso dell’unica società italiana con il mercato parzialmente bloccato a causa del mancato rispetto dell’indicatore “costo del lavoro allargato”, cioè il rapporto tra costo del lavoro (inclusi ammortamenti e stipendi) e ricavi, ha infatti riacceso un piccolo focolaio di tensione in seno alla Serie A. Complicando, di conseguenza, pure i rapporti con la Federcalcio. Ironia della sorte: a voler questo parametro sono stati gli stessi club che prima hanno preteso di disinnescare l’indice di liquidità e poi hanno dovuto fare i salti mortali per rispettare il nuovo indicatore. Nei giorni scorsi il Napoli ha chiesto alla Lega di prendere posizione in merito a quei 195 milioni di utili pregressi del club che, effettivamente, stonano un po’ con l’impossibilità di agire liberamente nelle trattative. Via Rosellini l’ha messa ai voti in assemblea, trovando 16 favorevoli e la contrarietà del Milan, che poi ha vincolato il suo “sì” ma in data successiva al 2 febbraio (quindi a mercato chiuso, quando non servirà più), più l’astensione di Inter, Juventus e Roma. Una spaccatura che ha spinto la Figc, dopo il consiglio straordinario di ieri in videocollegamento, a prendere una posizione altrettanto netta: per cambiare la regola in corsa servirà l’unanimità interna alla componente, altrimenti il rischio è che qualcuno possa sentirsi defraudato e faccia ricorso. Le altre leghe - B, C e LND - non hanno mosso particolari rimostranze alla modifica, sulla quale De Laurentiis sta trattando da giorni al punto da non seguire neppure la squadra nella trasferta di Champions a Copenaghen.