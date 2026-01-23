Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Giovane al Napoli, è fatta: Conte vuole provare a portarlo in panchina con la Juve

Dopo aver trovato l'accordo economico con il Verona, gli azzurri hanno raggiunto l'intesa anche con l'attaccante brasiliano: tutti i dettagli
2 min
TagsCalciomercatonapoliGiovane

NAPOLI - Dopo le partenze di Lucca (al Nottingham Forest) e Lang (al Galatasaray), senza contare un'infermeria sempre piena, sarà un Napoli con gli uomini contati quello che domenica (25 gennaio, ore 18) farà visita alla Juve allo "Stadium". Ed è anche per questo che la società sta facendo di tutto per consegnare al tecnico l'attaccante Giovane già per la sfida contro i bianconeri.

Napoli, fatta per Giovane: Conte spera di averlo contro la Juve

La trattativa è praticamente chiusa con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna che, dopo aver trovato l'accordo economico con il Verona (di circa 20 milioni il costo dell'operazione), è riuscito a raggiungere un'intesa anche con il calciatore brasiliano (classe 2003). L'ufficialità è attesa nelle prossime ore per la gioia di Conte, che vuole provare a portare Giovane almeno in panchina allo "Stadium" per il big-match contro la Juve.

 

 

 

