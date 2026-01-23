Giovane al Napoli, è fatta: Conte vuole provare a portarlo in panchina con la Juve

NAPOLI - Dopo le partenze di Lucca (al Nottingham Forest) e Lang (al Galatasaray), senza contare un'infermeria sempre piena, sarà un Napoli con gli uomini contati quello che domenica (25 gennaio, ore 18) farà visita alla Juve allo "Stadium". Ed è anche per questo che la società sta facendo di tutto per consegnare al tecnico l'attaccante Giovane già per la sfida contro i bianconeri.