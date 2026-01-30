Napoli, Marianucci ai saluti: va in prestito al Torino

Luca Marianucci saluta il Napoli e va in prestito al Torino . Nuova esperienza in Serie A per il difensore arrivato dall'Empoli e mai impiegato con continuità da Antonio Conte. In fondo alle gerarchie del tecnico salentino, Marianucci terminerà la stagione in maglia granata.

Napoli, Marianucci va in prestito al Torino

Marco Baroni aspetta Luca Marianucci. Il difensore classe 2004 va ad arricchire il reparto arretrato del Toro, che ha recentemente blindato Saùl Coco. Il Napoli libera un altro slot, dopo aver concesso appena due presenze e un assist all'ex Empoli, che in estate ha firmato un contratto fino al 2030 con il club di De Laurentiis.