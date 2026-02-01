Napoli, è fatta per Alisson Santos: presto arriva in Italia per le visite, i dettagli dell'operazione
Napoli, si chiude Alisson Santos: l'esterno d'attacco brasiliano è in arrivo dallo Sporting con la formula del prestito con diritto di riscatto. Operazione complessiva da 20 milioni di euro. Domani sarà in italia per sostenere le visite mediche, preludio alla firma sul contratto con il club azzurro.
Alisson Santos, i numeri con lo Sporting
Alisson Santos, che compirà 24 anni il prossimo 27 settembre, si appresta a salutare lo Sporting con un bilancio complessivo di 30 presenze, 3 gol e 2 assist. Tutti e tre i gol sono arrivati questa stagione, in Champions League: contro Kairat Almaty, Marsiglia e Athletic Bilbao. L'accelerazione decisiva è arrivata una volta preso atto che la posizione di Sulemana era più salda all’Atalanta. Riparto il canale con Lisbona, alla fine, dopo un po’ di tira e molla, è stato raggiunto l’accordo con lo Sporting.