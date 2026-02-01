Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, è fatta per Alisson Santos: presto arriva in Italia per le visite, i dettagli dell'operazione

L'esterno d'attacco brasiliano si appresta a salutare lo Sporing e a diventare un giocatore azzurro: la formula dell'affare
2 min
TagsAllison SantosnapoliSporting

Napoli, si chiude Alisson Santos: l'esterno d'attacco brasiliano è in arrivo dallo Sporting con la formula del prestito con diritto di riscatto. Operazione complessiva da 20 milioni di euro. Domani sarà in italia per sostenere le visite mediche, preludio alla firma sul contratto con il club azzurro.

Alisson Santos, i numeri con lo Sporting

Alisson Santos, che compirà 24 anni il prossimo 27 settembre, si appresta a salutare lo Sporting con un bilancio complessivo di 30 presenze, 3 gol e 2 assist. Tutti e tre i gol sono arrivati questa stagione, in Champions League: contro Kairat Almaty, Marsiglia e Athletic Bilbao. L'accelerazione decisiva è arrivata una volta preso atto che la posizione di Sulemana era più salda all’Atalanta. Riparto il canale con Lisbona, alla fine, dopo un po’ di tira e molla, è stato raggiunto l’accordo con lo Sporting.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

Il Napoli vince ma è sempre più in emergenzaNapoli, scatto per Alisson

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS