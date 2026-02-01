Napoli, è fatta per Alisson Santos: presto arriva in Italia per le visite, i dettagli dell'operazione

Alisson Santos, i numeri con lo Sporting

Alisson Santos, che compirà 24 anni il prossimo 27 settembre, si appresta a salutare lo Sporting con un bilancio complessivo di 30 presenze, 3 gol e 2 assist. Tutti e tre i gol sono arrivati questa stagione, in Champions League: contro Kairat Almaty, Marsiglia e Athletic Bilbao. L'accelerazione decisiva è arrivata una volta preso atto che la posizione di Sulemana era più salda all’Atalanta. Riparto il canale con Lisbona, alla fine, dopo un po’ di tira e molla, è stato raggiunto l’accordo con lo Sporting.