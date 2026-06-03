Il Napoli insiste per Gila: la Lazio vuole 30 milioni

La Lazio si chiude a difesa del suo difensore : dire in modo perentorio che Mario Gila non si tocca e non si muoverà in questa sessione di mercato magar i non è l’espressione più giusta , ma dire che sarà complesso strapparlo al suo club è una certezza. Il Napoli è molto interessato al centrale nato a Barcellona, 25 anni e un rapporto in scadenza nel 2027 , ma Lotito non ha intenzione di abbassare le sue pretese economiche nonostante una situazione certamente scomoda. Per intenderci: la valutazione continua a non scendere da 30 milioni di euro. Gila, però, ha implicitamente espresso la sua volontà di cambiare aria non aprendo al prolungamento e magari lo avrà fatto anche esplicitamente, chiacchierando direttamente o attraverso il suo agente con la Lazio. Fatto sta che il Napoli resta alla finestra in attesa di sviluppi. Fermamente convinto delle qualità del giocatore ma anche della necessità di dosare domanda e offerta. Tradotto: venirsi incontro.

Per Gila c'è la variabile Real

Dovranno innanzitutto farlo Gila e Lazio, ognuno convinto delle proprie idee e saldamente fermo sulle proprie posizioni: il discorso del club è di non accettare offerte ritenute inferiori al valore stabilito per il centrale catalano, a dispetto delle questioni contrattuali. A fare la differenza in questa storia sono anche i diritti del Real Madrid, cioè il club che nel 2022 ha ceduto il difensore a Lotito conservando il 50% sulla futura rivendita. Uno snodo cruciale: la Lazio vuole ricavare una somma di un certo calibro dall’eventuale cessione anche perché poi dovrà tuffarsi sul mercato per acquistare un sostituto e colmare una lacuna profonda. Notevole. Direttamente proporzionale all’impatto di Gila sui meccanismi e la forza difensiva della squadra.

Il punto sulla difesa del Napoli

Una telenovela appena cominciata ma destinata a prendere una direzione definitiva soprattutto dopo che l’investitura di Allegri diventerà ufficiale (insieme con le strategie di mercato). In questo momento, il Napoli può contare su Rrahmani, Beukema e Buongiorno e sui giocatori che rientrano dai prestiti: Rafa Marin dal Villarreal e Marianucci dal Torino. Andrà via Juan Jesus, svicolato dal 30 giugno e libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero, e un colpo sarà chiuso soprattutto per dare maggiore solidità alla linea.

Gila piace ad Allegri

Gila piace al Napoli e piace ad Allegri, il gradimento è complessivo sia per valutazioni tecniche sia per la tenuta. Nell’ultima, tormentata stagione con la Lazio ha collezionato 36 presenze, 31 in campionato e 5 in Coppa Italia. Evidentemente, a spingerlo a non rinnovare e a cambiare subito aria, sono state anche le difficoltà affrontate in un’annata paradossale sotto troppi aspetti. Sulle sue tracce, tra l’altro, ci sono vari club, italiani ed europei, ma Lotito ha avvertito tutti. A suon di milioni.