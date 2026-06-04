Allegri vuole un terzino, Manna valuta Khalaili e Dodo: tutti i nomi per il Napoli del futuro

Non solo centrocampo, ovviamente, nell’orbita di un mercato che il Napoli sta provando a gestire anticipando i tempi di un movimento che dopo il Mondiale, inevitabilmente, subirà gli effetti dei risultati e delle prestazioni come un mutuo a tasso variabile. Il rischio di registrare l’impennata dei valori è calcolato, e così l’impresa sarà provare a costruire basi solide sulle quali edificare trattative da limare, nella migliore delle ipotesi. Le idee sono piuttosto chiare. E cominciano ad arrivare anche gli annunci dei riscatti: ufficiale, da ieri, quello di Hojlund dallo United. Il prossimo sarà quello di Alisson dallo Sporting , in attesa dell’investitura ufficiale di Allegri . L’allenatore in pectore che da qualche giorno è in costante contatto con il ds Manna per chiudere il cerchio che poi bisognerà colorare d’azzurro. Il centrocampo è il cuore della squadra e in questo periodo batte soprattutto seguendo il ritmo di Anguissa , il nodo principale intorno a cui districare la matassa delle strategie , ma tutto intorno c’è un corpo che ha bisogno di muscoli e adrenalina.

Napoli, nodo portiere: obiettivo Kovar se parte uno tra Meret e Milinkovic-Savic

NUMERO 1. Magari anche di centimetri: sono 196 quelli di Matej Kovar, 26 anni, portiere del Psv e della nazionale ceca che il Napoli segue con attenzione. Il club di Eindhoven lo ha riscattato a gennaio versando nelle casse del Bayer Leverkusen più o meno 5 milioni di euro, e ciò significa che i parametri non sono proibitivi. Detto questo, va definita la situazione dei due co-titolari del ruolo: Milinkovic-Savic e Meret.

Occhi sulle fasce, Allegri vuole un terzino: le valutazioni di mercato

I PREZZI. Dall’Olanda al Belgio è un attimo. La terra dell’Union Saint-Gilloise, il club di un terzino destro che Manna ha inserito da tempo nel suo database personale: Anan Khalaili, 21 anni, nazionale israeliano che ha appena realizzato il double campionato-coppa belga con i suoi compagni. Ha gamba e motore, spiccate doti offensive e capacità di copertura dell’intera fascia, ma la valutazione è elevata: 22,5 milioni di euro. L’altro nome in lista è più maturo, ha maggiore esperienza nonché quattro stagioni in Serie A alle spalle, e numeri certamente più contenuti: Domilson Cordeiro dos Santos, semplicemente Dodo per il mondo del calcio, 27 anni e la possibilità di acquistarlo investendo una quindicina di milioni. Soprattutto per un dettaglio: il suo contratto scadrà nel 2027 e non c’è assolutamente aria di rinnovo. Il brasiliano - dello Stato di San Paolo come Neres e assistito dalla stessa agenzia - piace pure alla Roma di Gasperini.

Capitolo difesa: Napoli su Gila, muro Lotito

IL MURO. Anche Mario Gila, difensore centrale catalano della Lazio di 25 anni che occupa posizioni di spicco nella lista dei gradimenti di mercato, non ha alcuna intenzione di prolungare il suo rapporto. La scadenza è la stessa di Dodo: 2027. Le prospettive pure. Ma Lotito ha costruito un muro altissimo, da 30 milioni di euro, che almeno nelle intenzioni sembra capace di resistere all’usura del tempo e delle scadenze contrattuali. Il 50% della rivendita spettante al Real, unita alla partenza di Romagnoli, non aiutano ad ammorbidire la Lazio.