Allegri nuovo allenatore del Napoli, quando arriverà l’annuncio e cosa manca ancora

Allegri al Napoli, ci siamo: cosa manca per l'annuncio

Un’accelerazione paragonabile a uno sprint da velocista dopo settimane di stallo: Giovanni Branchini, l’agente di Max, e Massimo Calvelli, il nuovo ad rossonero, stanno lavorando per chiudere il cerchio e permettere a tutti di intraprendere liberamente la strada del futuro. L’idea è che domani, o al massimo mercoledì, Allegri sarà libero dai vecchi obblighi contrattuali e di conseguenza pronto ad assumerne altri. Il triennale con il Napoli è lì che lo aspetta ma ora serve l’ultimo passaggio. Quello definitivo: la firma. Un atto sostanziale che, dopo la fine della storia con il Milan, diventerà una formalità. La penna è pronta.

La presentazione del tecnico avverrà a Dimaro

Max, in questa fase, è in attesa in Sardegna. È al Fort Village da sabato. Ed è probabilmente a Santa Margherita di Pula che riceverà notizie e documenti tra Milano e Napoli. Si vedrà, questi poi sarebbero davvero dettagli. Anche perché De Laurentiis per il momento è ancora negli Stati Uniti. A Los Angeles per qualche giorno ancora: ieri, ad esempio, ha assistito al SoFi Stadium di Inglewood alla partita del Mondiale tra l’Iran e il Belgio di Lukaku e De Bruyne. Ma ormai anche lui è quasi pronto a rientrare: lo farà con qualche giorno d’anticipo, ha impegni personali in agenda e la definizione del futuro da onorare. A guidare la squadra, dicevamo, toccherà ad Allegri. E firme a parte, la presentazione dovrebbe andare in scena a Dimaro, nei primissimi giorni del ritiro estivo. Tra le idee al vaglio ce n’è anche una molto suggestiva: in malga, tra le Dolomiti, in una di quelle meravigliose strutture incastonate tra i monti che spesso ospitano pranzi e cene di giocatori e dirigenti nelle giornate e nei momenti di relax.

Quale sarà lo staff di Max in azzurro

Per il resto, Max sta limando gli ultimi aspetti legati allo staff che lo accompagnerà nella nuova avventura: lo seguiranno il vice Landucci, il collaboratore Magnanelli e il preparatore dei portieri Borri, mentre Corradi dovrebbe assumere la guida della Samp e il preparatore dei portieri Fillippi andrà alla Fiorentina. Confermati Abbruscato e Maiuri, già nello staff di Conte.