Lotito apre allo sconto per Gila: Napoli pronto all’assalto finale

Napoli-Gila, i dettagli

Il Napoli vuole Mario e lui vuole il Napoli: questo è chiarissimo. La Lazio lo sa bene e sa perfettamente che il difensore catalano, 25 anni, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Ha voglia di affrontare nuove sfide e di rivivere la Champions. E tutti questi elementi, tradotti in un solo concetto, significano che resistendo a oltranza la Lazio si assumerebbe il rischio di perderlo a zero, da svincolato, già a gennaio 2027. Un problema ulteriore, considerando che il club di Lotito è già costretto a operare sul mercato a saldo zero e un incasso sarebbe ossigeno puro. E allora, l’ultimo muro da abbattere è proprio la valutazione. Ma è il più alto e più spesso perché nel 2022, chiudendo la cessione del suo canterano alla Lazio per 6 milioni, il Real Madrid come di consueto ha conservato il 50% sulla futura rivendita: ecco perché all’inizio Lotito ha sparato così alto. Comprensibile. Ma allo stesso tempo impraticabile: nessuno investirebbe così tanto per un calciatore che più o meno tra sette mesi potrà essere ingaggiato a parametro zero. Da qui la riflessione della Lazio e il nuovo obiettivo: ricavare almeno 10 milioni dalla cessione di Gila, al netto della percentuale da girare a Florentino.

Napoli, il terzo uomo

Il Napoli aspetta, non ha fretta. Anche perché in rosa ci sono Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin, Beukema e Marianucci. Cinque difensori centrali. Gattuso avrebbe gradito uno tra Rafa e Beukema in contropartita, ma i due non sono sul mercato. E così, Lucca. Il terzo uomo che Rino ha promosso: ma il Napoli, se Allegri non lo riterrà parte del suo piano per il futuro, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito. Strutturare un’operazione inserendo l’attaccante nell’affare, insomma, non è mica semplice. Ma tutte le ipotesi restano sul tavolo. E quando sarà trovata la formula giusta, il Napoli e la Lazio cominceranno a trattare direttamente: per il momento, infatti, è stato Alejandro Camaño, l’agente di Gila, a costruire il ponte.

Intanto in Belgio...

Da Roma a Saint-Gilles. Area metropolitana di Bruxelles, la casa dell’Union Saint-Gilloise, il club proprietario del cartellino di Anan Khalaili: prima richiesta, 25 milioni. Anche in questo caso il Napoli, forte dell’intesa totale con l’esterno destro israeliano di 21 anni, uno degli interpreti del ruolo più interessanti dell’ultima stagione e dell’ultima Champions, sta provando a ritoccare la prima offerta da 15 milioni - rifiutata - scalando fino a 20 o poco più. Attraverso i bonus.

Da considerare anche per Khalaili la percentuale sulla rivendita conservata dal suo vecchio club, il Maccabi Haifa: il 15%. Il piano alternativo è il brasiliano Dodo della Fiorentina, 27 anni e una valutazione di 15 milioni.