Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 25 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, la priorità è Gila ma Khalaili è il nome che piace

Il giocatore dell’Union Saint-Gillouse rimane in cima alla lista. Per il difensore della Lazio serve ancora tempo
Davide Palliggiano
3 min
TagsMercato NapoligilaKhalaili

 La preparazione di Anan Khalaili è cominciata ieri, giorno in cui l’Union Saint-Gilloise ha richiamato i giocatori per la ripresa degli allenamenti. L’esterno israeliano, seguito dal Napoli, è uno dei pezzi più pregiati della rosa belga e rappresenta anche una possibile fonte di finanziamento per un mercato che in entrata è già stato piuttosto vivace, con cinque acquisti ufficializzati. Nessuno, però, con caratteristiche simili alle sue. Non a caso il club ha scelto proprio una sua foto per salutare sui social il ritorno della squadra al lavoro. In Belgio lo hanno soprannominato “Baby Hakimi” per le qualità atletiche e la capacità di spingere sulla fascia. E oggi è il principale candidato a una cessione importante. L’Union continua a valutarlo 25 milioni, cifra alla quale il Napoli non è ancora arrivato, pur continuando a lavorare per ridurre la distanza. Se l’operazione dovesse andare in porto, Allegri si ritroverebbe un giocatore già avanti nella preparazione, considerando che l’Union Saint-Gilloise, impegnato anche nei preliminari di Champions, inaugurerà ufficialmente la nuova stagione il 31 luglio con la Supercoppa del Belgio.

Situazione Gila: serve tempo

La priorità Napoli, però, resta Mario Gila (25). I contatti con la Lazio proseguono dopo l'ok ricevuto dal difensore, convinto dal progetto azzurro. È una trattativa destinata a richiedere ancora tempo, anche perché sul tavolo sono finiti diversi possibili incastri e l’ipotesi di inserire contropartite tecniche. Tra i profili che piacciono a Gennaro Gattuso c’è anche Lorenzo Lucca. I dialoghi sono aperti e i fronti molteplici: se le valutazioni dovessero avvicinarsi, allora l’operazione potrebbe finalmente sbloccarsi. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

De Laurentiis: "Allegri? Non se ne può parlare"La Serie A ufficializza giorni e orari

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS