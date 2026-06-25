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Napoli, questione portiere: oltre a Kovar c'è Vicario

Milinkovic-Savic è in uscita e allora via al toto nomi per la porta. Meret va rilanciato da Allegri
Fabio Tarantino
2 min
TagsnapoliKovarvicario

Il Tottenham ha ufficializzato Dubravka per la porta e ora Guglielmo Vicario può diventare un’opportunità di mercato. Ci pensa anche il Napoli con Milinkovic-Savic non più certo di restare e con la società pronta ad ascoltare eventuali proposte per l’ex numero uno del Torino. Con Meret che Allegri vorrà rilanciare, cercasi un altro portiere per completare il reparto. E Vicario è un nome possibile al pari di Matej Kovar, l’estremo difensore del Psv ora impegnato al Mondiale con la sua Repubblica Ceca. Vicario, anni 29, nel giro della Nazionale e al Tottenham dal 2023 dopo l’exploit di Empoli, è pronto a tornare in Italia. La Juventus è interessata, il Napoli pure. Resta alla finestra il club di De Laurentiis e, col ds Manna, valuta e riflette, allacciando i primi contatti per capire i costi dell’operazione, tra ingaggio e valutazione del cartellino. Da Londra fanno sapere che gli Spurs valutano il giocatore più di 20 milioni, una cifra ritenuta eccessiva per un portiere comunque in uscita e con contratto in scadenza tra due anni.

Kovar sempre in lista

Costa meno Kovar, appena riscattato dal Bayer e ora tutto di proprietà del Psv. Kovar ha 26 anni e il Napoli lo segue da tempo. Si sfoglia dunque la margherita in una fase di mercato ancora esplorativa, aspettando Allegri che comunque è già dentro le operazioni di mercato del club e dice la sua. E proprio da lui è partito l’input tra i pali: Meret è pronto a tornare protagonista e magari, in futuro, si potrà anche ridiscutere del suo contratto, in scadenza nel 2027 e rinnovato appena l’estate scorsa con un biennale. Ad oggi non è tema d’attualità, domani chissà. Di sicuro, in caso di offerte, a partire potrà essere Milinkovic-Savic, ovvero il titolare dell’ultima stagione. Il cambio in panchina, però, può sovvertire le gerarchie. E il mercato può così accendersi anche in porta. 

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