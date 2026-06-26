Mercato Napoli, tutto su Rios se parte Anguissa: il Benfica lo valuta 35 milioni

Guarda al Portogallo il Napoli per eventuali rinforzi a centrocampo. E volge l’attenzione sempre a Lisbona, sempre al Benfica, dove gioca Richard Rios , ora impegnato al Mondiale con la sua Colombia . Un calciatore nel mirino da tempo e ritenuto profilo ideale per sostituire, nel caso, Anguissa, il cui futuro è in bilico. Anni 26, dinamismo e polmoni, tempi d’inserimento e fiuto del gol, Rios è il prototipo del centrocampista moderno che sa far tutto e che sa come rendersi utile in ogni zona di campo. Nella sua prima esperienza in Portogallo ha segnato 8 reti complessive. Il Napoli lo ha anche affrontato a dicembre in Champions e ricorda bene il suo nome. Rios fu autore di un gol e di un assist , dunque risultò decisivo nel 2-0 finale della sua squadra. Prima e dopo è stato seguito e le relazioni sono molto positive. Ecco perché il suo profilo è in pole in caso di interventi in mediana.

L'affare Rios: i costi

Il Benfica non lo ritiene incedibile, ma lo valuta tanto, almeno 35 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli ma giustificata dal fatto che per i portoghesi servirà comunque un altro investimento per sostituirlo. E poi il nuovo allenatore, Marco Silva, non vorrebbe privarsene. Ecco perché da Lisbona sono stati chiari: o arriva un’offerta allettante, oppure Rios potrebbe anche restare al Benfica per un’altra stagione. Ma il mercato è appena cominciato e dunque il dialogo andrà avanti e il Napoli, col ds Manna, proverà a capire quanti margini ci saranno per trattare e ridurre le richieste del club lusitano.

Anguissa in bilico

Rios prima idea in caso di partenza di Anguissa. Il cui futuro resta un rebus, è sospeso, e si deciderà a breve. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e dunque, con le trattative per il rinnovo che si sono interrotte prima dell’infortunio, queste saranno le settimane del confronto con il giocatore per capire se andare avanti insieme o separarsi dopo due scudetti e tanti sorrisi. Anguissa era stato un pilastro del Napoli sia di Spalletti che di Conte e il club lavorava con l’entourage al rinnovo, poi dopo il lungo stop i dialoghi hanno subito una brusca frenata fino alle incertezze di questi giorni. Ma Frank è solo uno dei Fab Four in bilico.

Il futuro dei Fab Four

L’altro si chiama Kevin De Bruyne, ora impegnato con il suo Belgio al Mondiale. KDB era stato chiaro prima dell’inizio della Coppa del Mondo: avrebbe voluto confrontarsi col nuovo allenatore prima di prendere una decisione sul futuro. Accadrà quando si concluderà la sua avventura in America. Ci sarà tempo per mettersi comodi e dialogare. Di sicuro, Allegri considera De Bruyne una pedina preziosa per il suo Napoli e non vorrebbe rinunciarvi. Ecco perché ci sono ampi spiragli di permanenza. Ma se ne saprà di più nelle prossime settimane. Non ci sono sussurri di addio neppure per Stani Lobotka, il Modric di Max, il play pronto a ripartire e per cui il club lavora anche al rinnovo. Il suo contratto scade tra un anno, il Napoli vanta opzione per prolungamento fino al 2028 ma l’idea è di arrivare all’accordo per un biennale con scadenza 2029. Lobo, però, ha una clausola valida per l’estero dal valore di 25 milioni. Sarà dunque necessario attraversare indenni la prima parte dell’estate.