Napoli, l'ora di Gila e Khalaili: con Lazio e Union SG si entra nel vivo

L’arrivo di Massimiliano Allegri può rappresentare il punto di svolta anche sul mercato . Il cambio di tecnico è ormai atteso soltanto dall'ufficialità e, una volta completato il passaggio formale, si entrerà nel vivo di una serie di operazioni già impostate da settimane. Per alcuni obiettivi il lavoro più importante è stato già fatto: prima convincere i calciatori, poi il tavolo con i rispettivi club. È la strategia seguita dal ds del Napoli Manna, che ora aspetta soltanto il momento giusto per entrare nella fase decisiva.

Khalaili e Gila hanno già detto sì

Il primo nome resta quello di Anan Khalaili, per il quale anche l'Inter ha fatto un sondaggio. Con l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise c'è già un'intesa di massima: contratto fino al 2031 da circa 1,3 milioni di euro a stagione. Resta però da colmare la distanza con il club belga, che continua a chiedere 25 milioni. Anche Mario Gila ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in azzurro. Il difensore della Lazio non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e aspetta sviluppi, mentre Lotito continua a fare muro sulla valutazione. Manna, però, non ha fretta: la convinzione è che il tempo possa giocare a favore del Napoli.

Da risolvere le questioni portiere e alternative

Un altro dossier riguarda la porta. Meret resta il punto fermo, mentre sono scese le quotazioni di Milinkovic-Savic, che può partire nel caso in cui arrivi un’offerta adeguata. A quel punto si cercherà un altro portiere: il nome che continua a piacere è quello di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham, 29 anni, gradirebbe un ritorno in Serie A ed è seguito anche dalla Juventus. Il Napoli monitora la situazione e valuta costi e fattibilità dell'operazione. Resta viva anche la pista che porta a Matej Kovar (26). Il portiere del Psv ha appena concluso il suo Mondiale con la Repubblica Ceca ed è ora in vacanza: i contatti potranno intensificarsi nei prossimi giorni, anche se prima servirà definire il futuro di Milinkovic-Savic.

Sulle corsie difensive, oltre a Khalaili, resta aperto anche il capitolo delle alternative. Dodo della Fiorentina continua a essere un profilo molto apprezzato, mentre tra i nomi seguiti da tempo c'è anche Norton-Cuffy del Genoa, esterno inglese che piace per caratteristiche e prospettive di crescita visti i suoi 22 anni. Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato: ogni ruolo ha almeno due o tre opzioni già individuate. E la rosa, anche senza acquisti, è già piuttosto ampia. Con Allegri pronto a iniziare la sua avventura in azzurro, il mercato, in uscita e in entrata, può finalmente entrare nella fase più calda.

©riproduzione riservata