Napoli, ufficiale il rinnovo di Spinazzola: la nota del club e i dettagli dell'accordo
NAPOLI - Ci sarà anche Leonardo Spinazzola nel Napoli chiamato a ripartire sotto la guida di Massimiliano Allegri, scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte (consensuale la separazione dal club azzurro dopo il biennio che ha portato in bacheca uno scudetto e una Supercoppa italiana).
Spinazzola, ufficiale il rinnovo: la nota del Napoli
Come annunciato dallo stesso club infatti, è ufficiale il rinnovo del 33enne terzino umbro (nato a Foligno il 25 marzo): "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028 - si legge nella nota della società azzurra -. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!".
(articolo in aggiornamento)