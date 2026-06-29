Napoli, ufficiale il rinnovo di Spinazzola: la nota del club e i dettagli dell'accordo

NAPOLI - Ci sarà anche Leonardo Spinazzola nel Napoli chiamato a ripartire sotto la guida di Massimiliano Allegri , scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte (consensuale la separazione dal club azzurro dopo il biennio che ha portato in bacheca uno scudetto e una Supercoppa italiana).

Spinazzola, ufficiale il rinnovo: la nota del Napoli

Come annunciato dallo stesso club infatti, è ufficiale il rinnovo del 33enne terzino umbro (nato a Foligno il 25 marzo): "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028 - si legge nella nota della società azzurra -. Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Leo!".

(articolo in aggiornamento)